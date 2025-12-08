فتح باب التسجيل في مهرجان الياسات البحري

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق «الياسات» للمحامل الشراعية 60 قدماً، وسباق «القفاي» للمحامل الشراعية 22 قدماً، اللذين يُقامان ضمن فعاليات مهرجان الياسات البحري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وسيتم تحديد موعد إقامة السباقات خلال أيام المهرجان، الذي ينطلق على مرحلتين خلال الفترتين من 12 إلى 14 الجاري، ومن 19 إلى 21 منه.

ويشهد السباق هذا العام اعتماد مسار جديد ينطلق للمرة الأولى من جزيرة دلما مروراً بجزيرة الياسات وصولاً إلى منطقة السلع، بمسافة إجمالية تبلغ 37 ميلاً بحرياً (70 كيلومتراً)، ليكون واحداً من السباقات الطويلة في فئة المحامل الشراعية 60 قدماً، ومنح المشاركين تجربة جديدة تضاف إلى رصيد النواخذة والبحارة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن اعتماد هذا المسار يأتي في إطار تطوير سباقات التراث البحري، وتعزيز حضورها في البيئات البحرية التاريخية، إلى جانب رفع مستوى التنافسية من خلال خوض مسافة أطول تتطلب مهارات عالية في الملاحة التقليدية، كما أشارت إلى أن الإقبال الكبير على التسجيل يعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها السباق لدى النواخذة والبحارة.