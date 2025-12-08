ماراثون أبوظبي ينطلق من مدينة زايد الرياضية السبت المقبل

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي المسار الجديد للنسخة السابعة من ماراثون أبوظبي 2025، الذي يُقام برعاية «أدنوك»، والمقرر عقد منافساته، السبت المقبل، بمسافات متنوعة تشمل: الماراثون الكامل 42.2 كلم، وماراثون التتابع (لشخصين)، و10 كلم، و5 كلم، و2.5 كلم، إضافة إلى السباق المخصص لأصحاب الهمم.

وتبلغ مجموع جوائزه المالية 305 آلاف دولار، وللمرة الأولى سينطلق من مدينة زايد الرياضية باتجاه شارع الخليج العربي، مروراً بـ«كابيتال جيت»، وصولاً إلى المقر الرئيس لـ«أدنوك»، ثم الاتجاه إلى كورنيش أبوظبي وصولاً إلى قصر الحصن، ثم شارع الشيخ راشد بن سعيد (المطار سابقاً)، وصولاً إلى جامع الشيخ زايد الكبير، قبل العودة إلى مدينة زايد الرياضية، حيث خط النهاية.

أما المشاركون في السباقات الأقصر مسافة، فسيخوضون سباقاتهم انطلاقاً من مدينة زايد الرياضية باتجاه شارع الخليج العربي، وصولاً إلى نقاط النهاية المحددة لكل سباق على شارع الخليج العربي مقابل مدينة زايد الرياضية.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي أيضاً عن قميص سباق ماراثون أبوظبي، المصنوع من قبل شركة نايكي العالمية، حيث يحصل جميع المشاركين على القمصان مجاناً عند التسجيل، كما صممت ميداليات النسخة السابعة لتضم خريطة مسار الماراثون، ما يجعلها ذكرى مميزة للمشاركين.