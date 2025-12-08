كأس العرب.. السعودية لحسم الصدارة والمغرب للتأهل

يتطلع المنتخب السعودي لتحقيق الفوز الثالث توالياً، وحسم صدارة المجموعة الثانية، عندما يلتقي نظيره المغربي الساعي إلى التأهل، اليوم، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، فيما يتمسك المنتخب العماني بالأمل أمام جزر القمر.

وكان المنتخب السعودي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي، بعد فوزه على عُمان 2-1، وجزر القمر 3-1، لكنه يأمل في التشبث بالصدارة في عاشر لقاء مع المغرب، وتحقيق فوزه الرابع عليه.

وسبق للمنتخبين أن التقيا تسع مرات كانت الغلبة فيها للمغرب الذي فاز في أربع مباريات، مقابل ثلاث خسارات وتعادلين.

وكان المنتخب السعودي لعب مباراته الماضية بقيادة الفرنسي، فرانسوا رودريغيز، مساعد مواطنه، هيرفيه رونار، الذي تزامنت المباراة مع حضوره قرعة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع ألّا تبدأ السعودية بجميع لاعبيها الأساسيين بعد ضمان التأهل وإراحتهم للدور المقبل.

وهذا التأهل السادس للمنتخب السعودي من دور المجموعات في كأس العرب في سابع مشاركة، إذ كان غادر البطولة من الدور الأول مرة واحدة في النسخة الماضية التي استضافتها قطر أيضاً.

أما المغرب، الذي خرج بتعادل في مباراته الأخيرة أمام عُمان من دون أهداف، فيدخل المباراة بغياب مهاجمه عبدالرزاق حمدالله، الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة أمام عُمان.

ويتعيّن على المغرب تحقيق التعادل على الأقل لحسم التأهل على حساب عُمان التي تتمسك بالأمل أمام جزر القمر على ملعب 974.

ويحتاج العماني إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين وخسارة المغربي، ليضمن مرافقة «الأخضر» إلى دور الثمانية.

في المقابل تُعد هذه المباراة هامشية لمنتخب جزر القمر الذي ودّع باكراً، لكنه يأمل في فوز معنوي.