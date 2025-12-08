الوحدة يحتفظ بكأس رئيس الدولة للجوجيتسو

احتفظ نادي الوحدة بكأس رئيس الدولة للجوجيتسو لفئة فوق 18 عاماً، بعد ختام منافسات أمس، التي أقيمت بصالة مبادلة أرينا في أبوظبي.

وتوّج الأبطال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، الذي قال في تصريحات صحافية بعد انتهاء المنافسات: «الفوز بلقب البطولة الأغلى يجسّد الالتزام والانضباط والعمل المتواصل الذي قدّمه اللاعبون على مدار الموسم»، مشيداً بدور اتحاد الجوجيتسو في تطوير اللعبة وصناعة الأبطال القادرين على تمثيل الدولة في أكبر المحافل.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد الظاهري: «تمثل بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو قيمة استثنائية للاعبين والأندية، ومحطة نموذجية لاستعراض قدراتهم، واختبار المستوى الفني الذي وصلت إليه اللعبة محلياً، ونحن سعداء بالمستوى الذي ظهرت عليه المنافسات هذا العام، والذي يعكس التطور الكبير في أداء اللاعبين، والانضباط العالي الذي قدموه على البساط».

وأضاف: «نتقدم ببالغ الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع الرياضة عموماً، وللجوجيتسو على وجه الخصوص، فهذا الدعم يشكل الأساس الذي يمكّن رياضتنا من النمو والازدهار، ويمنح لاعبينا الثقة ليقدموا أفضل ما لديهم في البطولات المختلفة».