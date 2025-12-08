«مرسى ياس» تهدي نوريس لقب بطل العالم لـ «الفورمولا 1»

تُوِّج سائق ماكلارين، البريطاني لاندو نوريس، بلقبه الأول في بطولة العالم لـ«الفورمولا 1»، بعد حلوله، أمس، ثالثاً في جائزة أبوظبي الكبرى، الجولة الـ24 الأخيرة لموسم 2025، منهياً هيمنة سائق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن، لمدة أربعة أعوام.

وعلى حلبة مرسى ياس، حلّ نوريس في المركز الثالث، خلف زميله الأسترالي، أوسكار بياستري، والهولندي فيرستابن الذي فاز بالسباق، حاسماً اللقب العالمي بفارق نقطتين. ودخل نوريس السباق وهو يحتاج إلى الحلول بين الثلاثة الأوائل لحسم اللقب، بغض النظر عن نتيجتي منافسَيه، في حين كان فيرستابن يحتاج إلى الفوز من دون أن يحقق نوريس أفضل من المركز الرابع، وبغض النظر عن نتيجة بياستري الذي كان بحاجة إلى الفوز، مع عدم تحقيق زميله البريطاني أفضل من المركز السادس.

وكان فيرستابن الذي تأخر بأكثر من 100 نقطة نهاية الصيف، نجح في تحقيق عودة رائعة خلال الثلث الأخير من الموسم، لكنه فشل في النهاية في الحفاظ على لقبه.

ونجح فيرستابن في حصد لقب جائزة أبوظبي للمرة الخامسة في مسيرته، بعد أن قطع مسافة السباق الذي امتد على مدار 58 لفة، في إجمالي ساعة و26 دقيقة وسبع ثوانٍ، و469 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق 12 ثانية و594 جزءاً من الثانية عن سائق فريق «ماكلارين» الأسترالي أوسكار بياستري، فيما جاء البريطاني نوريس ثالثاً بفارق 16 ثانية و572 جزءاً من الثانية عن المتصدر فيرستابن.

وحسمت جولة أبوظبي اللقب الأخير في الموسم على صعيد بطولة العالم للسائقين، بعد أن عزز السائق البريطاني لاندو نوريس صدارته لبطولة العالم بإجمالي 423 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين فقط عن ماكس فيرستابن الذي أنهى موسمه الحالي بالمركز الثاني بإجمالي 421 نقطة، فيما أنهى سائق «ماكلارين» أوسكار بياسري الموسم في المركز الثالث برصيد 410 نقاط.