شباب الأهلي يطلب ردّ الاعتبار أمام اتحاد جدة في «سلة غرب آسيا»

يحلّ فريق شباب الأهلي، عند التاسعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ضيفاً على اتحاد جدة السعودي، في افتتاح مرحلة الإياب لمنافسات المجموعة الأولى من دوري «سوبر غرب آسيا» لمنطقة الخليج بكرة السلة، ويخوض «فرسان السلة» المباراة بطموح ردّ الاعتبار عقب خسارتهم ذهاباً، خلال أكتوبر الماضي، في دبي بنتيجة 88-94.

ويدخل الفريقان اللقاء بهدف انتزاع فوزٍ يضمن لصاحبه فضّ الشراكة القائمة بينهما على صدارة المجموعة، إذ يتساويان برصيد خمس نقاط.

وكان اتحاد جدة قد افتتح مشواره بالفوز على شباب الأهلي، قبل أن يحقق انتصاراً ثانياً على كاظمة الكويتي 92-81، ثم تعرض لخسارة أمام المحرق البحريني 79-84.

وفي المقابل، حقق شباب الأهلي فوزاً مستحقاً خارج أرضه على كاظمة 69-66، سبقه انتصاره الصعب في الجولة الثانية على ضيفه المحرق البحريني 89-87.

وتُظهر الإحصاءات الرسمية أفضلية طفيفة لاتحاد جدة في نسب النجاح، سواء في الرميات الثنائية بنسبة 60.6%، أو في الرميات الثلاثية بنسبة 31.7%، مقابل 54.4% و28.3% على التوالي لمصلحة شباب الأهلي.

كما يتفوّق اتحاد جدة في إنتاجية دكة البدلاء التي سجل لاعبوها خلال مرحلة الذهاب معدلاً يبلغ 22.3 نقطة في المباراة الواحدة، مقابل 11 نقطة فقط لدكة شباب الأهلي.

ويعتمد شباب الأهلي في مواجهة اليوم على خبرة صانع ألعابه الأميركي، ديشاوندوي واشنطن، اللاعب الوحيد الذي نجح في تحقيق «الثلاثية المزدوجة» في جميع مباريات مرحلة الذهاب، بمعدل 26.7 نقطة، و11 تمريرة حاسمة، و9.7 متابعات ناجحة في المباراة الواحدة.

وعلى الجانب الآخر، تتوزع مفاتيح القوة في اتحاد جدة بين صانع الألعاب الأميركي، جيرال أدي، صاحب معدل 23 نقطة في المباراة، ومواطنه أريك نيل صاحب معدل 13 تمريرة حاسمة، إضافة إلى لاعب الارتكاز السنغالي، إبراهيم فايا، الذي يحقق معدل 9.7 متابعات ناجحة تحت السلة.