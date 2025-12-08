فالنتينا تفوز بكأس العالم للترايثلون للسيدات في دبي

فازت البطلة العالمية، فالنتينا رياسوفا، بلقب فئة المحترفات في النسخة الافتتاحية من «كأس العالم للترايثلون للسيدات - دبي 2025»، الأولى من نوعها على مستوى العالم والمخصصة للسيدات، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، أمس، ضمن مبادرة الشيخة هند الرياضية، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون والاتحاد الإماراتي للترايثلون.

وأنهت فالنتينا السباق في زمن 58:30 دقيقة، فيما جاءت هانا ماكسيمافا في المركز الثاني بزمن 58:43 دقيقة، وحلت بيسزليغ دومينيكا ثالثة بزمن 59:04 دقيقة، وفي فئة «سباق السبرينت» تصدّرت الكندية كارا موديمان، فيما فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بمنافسات الفِرَق.