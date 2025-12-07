منتخب الإمارات الأولمبي يهزم نظيره اليمني في كأس الخليج

فاز منتخب الإمارت الأولمبي لكرة القدم على منتخب اليمن بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب إسباير، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الخليج تحت 23 سنة التي تستضيفها الدوحة.

سجل الأهداف لمنتخبنا، علي المعمري (ق58) ومنصور المنهالي (ق63)، وحازم عباس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

حضر المباراة عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وهشام محمد الزرعوني، وإبراهيم حسن النمر، وأحمد المهبوبي، وفهد إسماعيل الحوسني، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وكانت الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز منتخبنا الوطني على شقيقه العُماني (2-0).

ومع ختام منافسات الجولة الثانية للبطولة، واصل منتخبنا الأولمبي صدارته للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

ويلتقي منتخبنا مع منتخب العراق في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء المقبل في ختام دور المجموعات.