نوريس يفوز ببطولة العالم للسائقين لفورمولا 1 ويحرم فيرستابن من لقب خامس على التوالي

فاز البريطاني، لاندو نوريس، سائق مكلارين ببطولة العالم للسائقين لأول مرة في مسيرته، ليحرم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول من التتويج باللقب الخامس على التوالي.

انتزع نوريس اللقب بعد حلوله ثالثا في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى في الجولة الختامية من الموسم الجاري، أمامه زميله في الفريق، السائق الأسترالي، أوسكار بياستري، في المركز الثاني.

أما فيرستابن، الذي بدأ من مركز الانطلاق، فقد فاز بسباق جائزة أبو ظبي الكبرى المكون من 58 لفة.