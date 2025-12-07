مريم كريم تُحلق بكأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة

للمرة الثالثة على التوالي توجت الفارسة مريم علي كريم على صهوة "هامور دو مونتل" لإسطبلات الكمدة (اللقب الخامس) بلقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، والمخصص للإسطبلات الخاصة للقدرة للسيدات.

وأقيم السباق اليوم لمسافة 120 كلم، في الوثبة بمشاركة 105 فارسات، ونظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بنظام التسعيرة.

وحققت مريم علي كريم بطلة السباق اللقب بزمن وقدره 4:23:14 ساعة، وبمعدل 27.35 كلم/ساعة، وذهب المركز الثاني إلى الفارسة كوثر زيتون على صهوة "اس ام فا خوانيتا" لإسطبلات "الكمدة"، بزمن 4:31:46 ساعة، وجاءت ثالثة الفارسة آمنة البلوشي، على صهوة "آت دايل رينج كيتي" لإسطبلات "المغاوير 2"، بزمن 4:31:47 ساعة.

وتوج الفائزات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ونورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وكريستينا أبودية مدير سباقات القدرة بالاتحاد الدولي للفروسية، وعبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعلي الظاهري مدير مكتب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس لجنة القدرة باتحاد الفروسية، ومحمد علي الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق بالقرية.

وأكد مسلم العامري، أن سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، للإسطبلات الخاصة للقدرة ضمن فئة السيدات، يرسخ مكانته المرموقة، ويجسد جهود دولة الإمارات الريادية في تمكين المرأة من القدرات التنافسية، من خلال المشاركة الواسعة للفارسات من مختلف الإسطبلات بالدولة.

وتوجه العامري بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعم تطور رياضة الفروسية الإماراتية، وتوفير كافة الإمكانات، والدعم والرعاية للفعاليات المختلفة، بما تمثله هذه الرياضة من إرث وطني راسخ وملهم.

وأثنى محمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية على الجهود الكبيرة لكوادر القرية في مختلف التخصصات الفنية والبيطرية، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السباق، بما يتماشى مع استراتيجية التطور النوعي لترسيخ التكنولوجيا الحديثة في تنظيم السباقات داخل الدولة وخارجها.

وقالت لارا صوايا المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية، إن جهود الشركاء والرعاة، لها أثرها الملموس في نجاح الفعاليات المختلفة في سباق اليوم وخلال سباق كأس عيد الاتحاد الماضي، من خلال المبادرات المبتكرة، التي حظيت بالاهتمام والمتابعة من زوار وجمهور القرية خلال انطلاق الموسم الحالي.

ومن جانبها، توجهت الفارسة مريم كريم بطلة السباق، بالشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعمها ومساندتها لفتاة الإمارات، وإتاحة الفرصة للفارسات للمشاركة في سباق يحمل اسم سموها الغالي.

وأقيمت فعاليات مصاحبة للسباق تضمن عرض منتجات تراثية، وألعاباً ترفيهية للأطفال ومنصات للشركات الراعية وهي طيران الإمارات وفورد بريميير والمسعود لتأجير المعدات، وبنك المارية المحلي، واي أي كوين تشانجر دوت ايه، وإم كوين، وايفيك للمجوهرات، وأكاديمية ووربد وايد كي 9، وكاميليا للورود، وموتوبرو، وبايونيرز للضيافة والتموين إحدى شركات بن عزيز، ولابيتيت.



