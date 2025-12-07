«الأبيض» يتعادل مع منتخب مصر ويبقي على حظوظه في كأس العرب

خرج منتخب الإمارات بتعادل إيجابي أمام نظيره المصري 1-1، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب «قطر 2025»، حافظ به على بصيص الامل لبلوغ الدور الثاني من البطولة.

وبات الأبيض في حاجة للفوز على الكويت في الجولة المقبلة والمقرر اقامتها يوم الثلاثاء، في انتظار خسارة منتخب مصر أو حتى تعادله أمام الأردن، التي ضمنت بشكل رسمي تأهله عقب الفوز على الكويت اليوم، 3-1.

وفرط المنتخب الإماراتي في فوزا كان في المتناول بعد أن قدم واحدة من أفضل مبارياته تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين على المستوى التكتيكي، إذ ضاعت من لاعبيه العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتأمين النقاط الثلاث.

وجاء الشوط الأول أقل من المتوسط وانحصر اللعب في وسط الميدان، اذ كان واضحا على الفريقين الحرص الزائد خوفا من استقبال أي هدف يُربك الحسابات.

ورغم ذلك كان من الممكن أن يُدرك المنتخب الوطني التقدم عند الدقيقة 32، حينما انفرد برونو أوليفيرا بمرمى الفريق المصري، ولكن الحارس محمد بسام أنقذ الموقف ببراعة.

وفي المقابل سنحت فرصة أخرى وحيدة للفراعنة في هذا الشوط، عبر ضربة رأس من جانب المدافع ياسين مرعي، مرت بمحاذاة القائم.

وفي الشوط الثاني، نجح كوزمين في استدراج المنتخب المصري للاندفاع الهجومي، لإيجاد ثغرة في دفاع منافسه، وبالفعل تحقق له ما أراد في أكثر من مناسبة كان أبرزها عند الدقيقة 60، والتي شهدت هدف المباراة الوحيد، حينما توغل نيكولاس خيمينيز وسط دفاعات المصريين، ومرر كرة على طبق من ذهب إلى كايو لوكاس، وضعها بسهولة في الشباك.

وضغط الفراعنة بكل خطوطهم سعيا لتحقيق التعادل والذي تمكنوا من تحقيقه قبل خمسة دقائق من النهائية، بفضل رأسية مروان حمدي، مستفيدا من عرضية البديل كريم العراقي.