خالد بن محمد يشهد جانباً من فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، جانباً من فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في نسختها الـ17، التي تُقام على حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس بأبوظبي.

وعقد سموّه، على هامش الزيارة، اجتماعات مع عدد من المسؤولين المشاركين في فعاليات سباق الفورمولا1، حيث بحث معهم مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة باستضافة الفعاليات الرياضية العالمية.

كما التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عدداً من ضيوف أبوظبي الحاضرين فعاليات السباق، وتبادل معهم الأحاديث الودية حول تجاربهم في زيارة هذه الفعالية والمعالم السياحية في إمارة أبوظبي.

رافق سموّه، خلال الزيارة، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أحمد جاسم الزعابي، ورئيس دائرة الصحة - أبوظبي منصور إبراهيم المنصوري، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي سيف سعيد غباش.