«النشامى» يتأهلون بعد كسر عقدة «الأزرق»

لم تتوقف مكاسب المنتخب الأردني عند حدود التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب، بعد الفوز المستحق الذي حققه، أمس، على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف. وتمكّن «النشامى» من كسر عقدة الأزرق الكويتي التي لازمته في تصفيات كأس العالم، بعدما انتهت مباراتا المنتخبين في مرحلة المجموعات بالتعادل 1-1 ذهاباً وإياباً، رغم تقدّم الأردن في المناسبتين قبل أن يعجز عن الحفاظ على تقدمه.

وكاد السيناريو ذاته أن يتكرر أمس، بعدما تقدّم المنتخب الأردني بهدفين، قبل أن يقلّص يوسف ناصر الفارق لمصلحة الكويت، ثم اقترب من إدراك التعادل لولا تألق علي علوان الذي سجل هدف توسيع الفارق.