فيرستابن يحلق بأجنحة «ريد بُل».. وينطلق أولاً في سباق «مرسى ياس»

أكد السائق الهولندي ماكس فيرستابن، مساعيه للمنافسة حتى الأمتار الأخيرة، للاحتفاظ بلقب بطل العالم للعام الخامس على التوالي، عقب إحرازه، على متن سيارة فريق «ريد بُل»، مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة «الاتحاد للطيران الكبرى» الذي يُقام اليوم على حلبة «مرسى ياس»، ويُعد الجولة الختامية في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا1»، بعد أن نجح، أمس، في تسجيل اللفة الأسرع في التجارب التأهيلية للسباق.

وسجل فيرستابن التوقيت الأسرع البالغ، دقيقة و22 ثانية و207 أجزاء من الثانية، متقدماً بفارق 201 جزء من الثانية عن المتصدر الحالي لبطولة العالم البريطاني لاندو نوريس على متن سيارة فريقه «ماكلارين» الذي اكتفى بتسجيل ثاني أسرع الأزمنة، فيما جاء زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري بفارق 230 جزءاً من الثانية عن المتصدر فيرستابن.وعكست التجارب التأهيلية بفتراتها الثلاث، الإصرار الذي تمتع به كل من السائقين الثلاثة في حملة الصراع التي تجمعهم حتى الجولة الختامية لحسم لقب بطولة العالم للسائقين، ويتصدرها البريطاني نوريس بإجمالي 408 نقاط، ويحتاج لإعلان نفسه بطلاً للعالم للمرة الأولى في مسيرته، إلى إنهاء سباق حلبة مرسى ياس اليوم ضمن المراكز الثلاثة الأولى، فيما يحتاج ملاحقه فيرستابن صاحب رصيد 396 نقطة لانتزاع لقب بطل العالم للمرة الخامسة على التوالي، لإنهاء سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» في المركز الأول، وعدم قدرة نوريس على تحقيق نتيجة أفضل من المركز الرابع.

وعلى الطرف الآخر، تبدو مهمة الأسترالي بياستري صاحب رصيد 394 نقطة وينطلق من المركز الثالث، الأكثر صعوبة لحسم لقب بطل العالم، والمرهون بفوزه بالسباق، وعدم قدرة زميله نوريس على تحقيق نتيجة أفضل من المركز السادس، وبغض النظر عن النتيجة التي سينهي بها فيرستابن السباق. يُذكر أن فريق «ماكلارين» حسم لقباً مبكراً في أكتوبر الماضي (لقب بطولة العالم للصانعين)، ويحتاج الفريق لتأكيد جدارته لاستكمال المهمة في جائزة «الاتحاد للطيران الكبرى» بالجمع بين اللقبين، وإضافة لقب بطولة العالم للسائقين.