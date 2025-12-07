فاكوندو: الفوز على الجزيرة بثلاثية لا يعني أن المباراة كانت سهلة

أكد لاعب الوحدة فاكوندو دانيال، أن الفوز على الجزيرة يحمل قيمة معنوية كبيرة للفريق، لافتاً إلى أن المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق رغم فوز «العنابي» بثلاثة أهداف دون رد، أول من أمس، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، مشدداً على أن المباراة تطلبت جهداً كبيراً وتركيزاً مضاعفاً من اللاعبين.

وقال فاكوندو لـ«الإمارات اليوم»: «أرى أن الفوز يمثل خطوة مهمة في مسارنا هذا الموسم، إذ لم يكن الأمر بسيطاً أبداً، فالفريق الذي واجهناه ضغط علينا بقوة، وكان علينا أن نحافظ على هدوئنا وتنظيمنا داخل الملعب حتى النهاية، وأنا راضٍ تماماً عن الأداء الذي قدمناه وعن الروح الجماعية التي ظهرت في الأوقات التي احتجنا فيها للثبات والاستجابة السريعة».

وأضاف: «مثل هذه المباريات تكشف شخصية الفريق، إذ إن الطريقة التي تعاملنا بها مع التفاصيل الصغيرة خلال المباراة كانت عاملاً أساسياً في تحقيق النتيجة. كنا ندرك أن أي خطأ بسيط قد يكلفنا الكثير، ولذلك حاول الجميع الالتزام بالتوجيهات الفنية والتركيز على تنفيذ الأدوار بدقة. أثبت اللاعبون أنهم يملكون القدرة على التعامل مع الضغوط وأنهم مستعدون للقتال حتى آخر لحظة».

وشدد فاكوندو على أن الفريق لم يحسم تأهله إلى نهائي البطولة، وقال: «بالنسبة إلى مباراة الإياب نحن نعرف تماماً أنها ستكون مختلفة في طبيعتها وصعوبتها. والمباراة لها حسابات خاصة، ولها أجواء مختلفة، وعلينا أن نكون في أعلى درجات الجاهزية الذهنية والبدنية. نحتاج إلى التحضير بتركيز كامل، وأن ندخل الملعب ونحن نؤمن بقدرتنا على الفوز مع احترامنا الكبير للمنافس. هدفنا واضح وهو المنافسة على اللقب، لكن ذلك يتطلب عملاً كبيراً خلال الأيام المقبلة حتى يحجز الفريق مقعده في النهائي».

وأشار فاكوندو إلى أن الفريق لا يركز على بطولة واحدة فقط، مؤكداً أن وحدة الأهداف داخل غرفة الملابس هي ما يمنح الفريق التوازن المطلوب. وقال: «نحن لا نُعطي أولوية مطلقة لبطولة واحدة، بل نحاول أن نكون منافسين في جميع المسابقات. لدينا طموح في الدوري، وأن نصل إلى مراحل متقدمة في دوري أبطال آسيا للنخبة، والأمر نفسه في كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكل بطولة نشارك فيها نريد أن نظهر فيها بشكل قوي. هذا النادي معتاد على التحديات الكبيرة، ولذلك نحافظ على مستوى التفاني والرغبة في كل مباراة».

وواصل: «العمل اليومي هو ما يصنع الفارق. نعرف أن الموسم طويل، وفيه الكثير من اللحظات الصعبة، لكن المهم هو أن نحافظ على عقلية الفوز، وأن نستفيد من كل انتصار كدفعة معنوية تساعدنا على التطور، ولاشك أن الفوز على الجزيرة يعطينا الثقة، لكنه في الوقت نفسه يذكرنا بأن الطريق مازال طويلاً وأن أمامنا الكثير لنقدمه».

وأشاد فاكوندو بدعم الجماهير، مشيراً إلى أنه كان له أثر واضح على أداء الفريق خلال مباراة الجزيرة، قائلاً: «الجماهير تشكل دائماً عاملاً محفزاً لنا، حيث إن شعورنا بأن هناك آلاف العيون التي تتابعنا ويثقون بنا يجعلنا نبذل قصارى جهدنا. كل تشجيع وكل هتاف يمنحنا قوة إضافية لمواصلة القتال داخل الملعب، ونحن ممتنون لهم على حضورهم وتشجيعهم المتواصل».

وختم فاكوندو دانيال تصريحاته قائلاً: «نحن في مرحلة مهمة من الموسم، وأعتقد أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، ومازال أمامنا الكثير من العمل، لكن لدينا الإصرار والرغبة والقدرة على تحقيق ما نطمح إليه، حيث سنواصل القتال من أجل أن يكون هذا الموسم مختلفاً ومليئاً بالإنجازات لجماهير الوحدة التي تستحق دائماً الأفضل».