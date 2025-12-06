بث مباشر.. مباراة الإمارات ومصر في كأس العرب

يخوض منتخب الإمارات مواجهة صعبة في كأس العرب 2025، المقامة حالياً في الدوحة، عندما يلتقي نظيره المصري عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم على استاد لوسيل، ضمن الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة.

ويمرّ الأبيض بمرحلة حرجة، إذ يخوض اللقاء بحثاً عن تعويض عقب خسارته أمام المنتخب الأردني 1-2، إذ يحتل المركز الأخير دون رصيد في المجموعة التي يتصدّرها «النشامى» بست نقاط مقابل نقطة لكل من المنتخبين المصري والكويتي اللذين تعادلا في الجولة الأولى 1-1، ما يجعل من العلامة الكاملة ضرورة قصوى للمنتخب الوطني إذا أراد المضي في رحلة البحث عن بطاقة مؤهلة للدور الثاني.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات بقيادة المدرب أولاريو كوزيمن تشكيلة الأبيض لمواجهة مصر، والتي شهدت تغيير طفيف عن التشكيلة التي خاضت مباراة الأردن بوجود ساشا في التشكيل الأساسي وكوامي على مقاعد البدلاء، وضمت التشكيلة كل من: حمد المقبالي وروبين فيلي ولوكاس بيمنتا وساشا إيفكوفيتش وعلاء الدين زهير ویحیی نادر وماركوس ميلوني ولوان بيريرا ونيكولاس خيمينيز ويحيى الغساني وبرونو أوليفيرا.

ويجلس عل مقاعد البدلاء كل من البدلاء:

علي خصيف - عادل الحوسني - كوامي كويدو ريتشارد أوكونور - عصام فايز - ماجد راشد حارب عبدالله - يحيى الغساني - علي صالحمحمد جمعة - سلطان عادل.

تشكيلة منتخب مصر لمواجهة الإمارات

محمد بسام

أكرم توفيق

رجب نبيل

ياسين مرعي

يحيى زكريا

محمد النني

غنام محمد

عمرو السولية

مصطفى سعد

إسلام عيسى

مروان حمدي

انطلاق المباراة وتحفظ من قبل الفريقين في الدقائق الأولى.

المنتخب المصري يحاول تسجيل هدف مبكر مستفيدا من انطلاقات مروان حمدي وإسلام عيسى ومصطفى سعد.. ومنتخب الإمارات يلعب بطريقة متوازنة لامتصاص حماس المنتخب المصري.

مرور 25 دقيقة من زمن المباراة وغياب الفرص الحقيقية من المنتخبين