6 لاعبين يمثلون الإمارات في مونديال الخماسي الحديث

غادرت بعثة منتخب الإمارات للخماسي الحديث إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في بطولة العالم التي تقام خلال الفترة من الثامن إلى 13 ديسمبر الجاري، وتشمل منافسات البياثل (الجري والسباحة)، والترياثل (الجري والرماية والسباحة)، والليزر رن (الجري والرماية)، بمشاركة 1800 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

ويضم وفد المنتخب ستة لاعبين هم: حمدان حمد القايدي، ومحمد خالد القايدي، وسعيد عمر الكتبي (تحت 9 أعوام)، وذياب عمر الكتبي، وسالم تميم الكتبي، وحميد سعيد الكتبي (تحت 13 عاماً)، إلى جانب المدرب محمد قاسم خليل، وأحمد البادي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الحكام، وعدنان الهاشمي عضو مجلس الإدارة والأمين العام المساعد.

وأكدت رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، الدكتورة هدى المطروشي، أن هذه النسخة تحظى باهتمام خاص، كونها المرة الأولى في تاريخ اللعبة التي تشهد حدثاً عالمياً كبيراً بهذا الحجم.

وقالت في تصريحات صحافية: «البطولة مفيدة للغاية لصغارنا في بداية مشوارهم مع رياضة الخماسي».

وأضافت: «البطولة هذا العام تُعد استثنائية، لأنها ستشهد للمرة الأولى مشاركة الرياضيين من أصحاب الهمم في ميادين المنافسة نفسها مع الرياضيين الأصحاء، فقد تم تخصيص مسار جديد لمتسابقي الكراسي المتحركة يضمن السلامة والانسيابية، بينما سيشارك بقية الرياضيين من أصحاب الهمم على المضمار نفسه، وفي مسار السباحة نفسه مع اللاعبين الأصحاء».