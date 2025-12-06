«تحدي الحبتور للتنس» تختتم غداً.. وزفوناريفا تخطف الأضواء في النسخة الـ28

تختتم عصر يوم غدٍ الأحد منافسات بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ28 لتنس السيدات، في ختام أسبوع حافل، وتبلغ قيمة جوائز النسخة الحالية 100 ألف دولار وشهدت البطولة مشاركة 80 لاعبة صاعدة من مختلف دول العالم، إلى جانب البطولة المحلية التي تنظمها مجموعة الحبتور بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، بمشاركة 380 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 فئة عمرية، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الممارسين لهذه الرياضة في الدولة.

وقد وجّهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى قيادات الحركة الرياضية والشبابية ورجال الأعمال لحضور المشهد الختامي تقديراً للدور الذي تلعبه البطولة في دعم التنس النسائي وتطوير المواهب.

وتواصل البطولة التي أصبحت حدثاً سنوياً ثابتاً في دبي تعزيز حضورها العالمي، بعدما نجحت هذا العام في تحقيق مكاسب تنظيمية وفنية وترويجية لافتة، إضافة إلى استقطاب عدد من اللاعبات الواعدات اللواتي يتوقع كثيرون أن يسطع نجمهن في المستقبل القريب كما حدث مع لاعبات عالميات شاركن في نسخ سابقة قبل وصولهن إلى منصات التتويج الكبرى.

وشهدت النسخة الحالية بروزاً واضحاً للعديد من الأسماء، إلا أن اللاعبة الروسية المخضرمة فيرا زفوناريفا خطفت الأضواء بشكل استثنائي، بعدما أثبتت أنها لا تزال قادرة على المنافسة رغم وصولها إلى سن الحادية والأربعين.

وقدّمت فيرا واحدة من أطول وأقوى مباريات البطولة، عندما خاضت مواجهة ماراثونية استمرت ساعتين و44 دقيقة أمام مواطنتها صوفيا لانسر، تخللتها لقطات فنية رائعة وتبادلات طويلة في النقاط امتد أحدها لأكثر من عشر دقائق عند تقدمها بخمسة أشواط مقابل ثلاثة في المجموعة الثالثة، قبل أن تحسم الفوز بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 7-5 و2-6 و6-3 وسط تفاعل كبير من الجماهير.

ولم يقتصر تألق فيرا على منافسات الفردي، إذ واصلت نجاحها في منافسات الزوجي أيضاً إلى جانب شريكتها رادا زولوتاريفا، اذ بلغتا الدور نصف النهائي في انتظار مواجهة قوية أمام الثنائي الهندي المكون من شريفالي راشميكا وأفيكيتا رانيا.

وكانت الاثارة قد تواصلت في الدور نصف النهائي الذي جمع الكرواتية بيترا مارسينكو والصينية جاو اكسينيو، على أن يلتقي الفائز منهما مع المتأهلة من مواجهة فيرا زفوناريفا والبريطانية ميكا ستوجسافيتش على لقب البطولة.

وفي موازاة التنافس القوي على الملاعب، برزت أيضاً مشاركة الحكم الدولية اللبنانية جوي خليل، التي تعود إلى البطولة للمرة الرابعة كحكم كرسي، لتواصل مسيرتها المتقدمة في عالم التحكيم الدولي.



وتُعد جوي أول سيدة لبنانية تصل إلى هذا المستوى، بعد مسيرة مميزة شملت إدارة مباريات في أولمبياد باريس 2024 وبطولات ويمبلدون ورولان غاروس وكأس ديفيس في البحرين، إضافة إلى إدارتها نهائي بطولة TWA للسيدات في الرياض الشهر الماضي، ومشاركتها مؤخراً في بطولة الفجيرة الدولية قبل التواجد في تحدي الحبتور.

