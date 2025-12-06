كأس العالم لترايثلون السيدات تنطلق في دبي الأحد

تنطلق في الساعة السابعة والربع من صباح يوم غدٍ الأحد منافسات النسخة الأولى من «كأس العالم للترايثلون للسيدات - دبي 2025»، الأولى من نوعها في العالم المخصصة للنساء، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي ضمن «مبادرة الشيخة هند الرياضية»، وفي إطار خطة دبي الرياضية 2033، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للترايثلون، وتقام منافساتها في جزر دبي.

ويبدأ السباق بمنافسات فئة سوبر سبرنت للمسافات القصيرة جداً للمبتدئات والفئات العمرية فردي في الساعة 7:15 صباحاً، يليه انطلاق فئة الفرق في الساعة 7:18 صباحاً، ويتضمن السباق مسافة 400 متر سباحة و10 كيلومترات دراجات و2.5 كيلومتر جرياً، فيما ينطلق سباق السبرنت للمسافات القصيرة للهواة والفئات العمرية فردي في الساعة 8:30 صباحاً، تليه فئة الفرق في الساعة 8:33 صباحاً، وتتنافس المشاركات في مسافة 750 متراً سباحة، و20 كيلومتراً دراجات، و5 كيلومترات جرياً.

وينطلق سباق المحترفات في الساعة 12:00 ظهراً، وتتنافس فيه بطلات الأولمبياد والعالم ضمن مسافة 750 متراً سباحة، و20 كيلومتراً دراجات هوائية، و5 كيلومترات جرياً، على أن يبدأ تتويج الفائزات في الساعة 1:30 ظهراً.

ومن أبرز الأسماء الدولية المشاركة في البطولة بطلة أولمبياد ريو، الأميركية غوين يورغنسن، والإندونيسية فالنتينا رياسوفا حاملة لقب كأس العالم للترايثلون المختلط في ميازاكي، والإسبانيتان نويليا خوان وأليخاندرا سيغي، والبطلة العالمية هانا ماكسيمافا بطلة العالم للأكواثلون 2025 في بونتيفيدرا، مع مشاركة قوية للفرق، من أبرزها الإمارات وبريطانيا والفلبين وأستراليا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وروسيا والأردن وهولندا، إلى جانب رياضيات من جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا وإفريقيا والأميركتين.

وأنهت اللجنة المنظمة جميع الاستعدادات لاستضافة نخبة بطلات الأولمبياد والعالم اللاتي يشاركن ضمن فئة المحترفات، إضافة إلى المشاركات في الفئات الأخرى من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، من عمر 18 عاماً فما فوق.

وتنقل قناة دبي الرياضية منافسات الحدث على الهواء مباشرة عبر شاشاتها وعلى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للترايثلون، كما ستنقل اللجنة الأولمبية الدولية منافسات المحترفات عبر قناتها التي يتابعها الملايين من جميع قارات العالم، ما يمنح البطولة حضوراً عالمياً واسعاً، ويعزز من سمعة دبي بوصفها وجهة رياضية دولية رائدة، كما تم تجهيز مدرجات خاصة للجمهور لمتابعة المنافسات عن قرب على شاطئ جزر دبي.