الفجيرة يهزم دبا الحصن في دوري الدرجة الأولى

حقق فريق الفجيرة "ريمونتادا" مثيرة بعد أن حول تأخره أمام دبا الحصن بهدفين نظيفين إلى الفوز بنتيجة 3-2، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، والتي أقيمت اليوم السبت على استاد الفجيرة.

وبالرغم من الخسارة، واصل دبا الحصن تصدره جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما ارتفع رصيد الفجيرة إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

تقدم دبا الحصن سريعاً في المباراة، حيث افتتح الجزائري عكاشة حمزاوي التسجيل في الدقيقة 13، قبل أن يضيف البرازيلي لوكاس روشا الهدف الثاني في الدقيقة 19.

ولكن الفجيرة لم يستسلم، واستعاد زمام الأمور بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية، عن طريق: عبدالله أنور (29) ووليد فلاح (80) وأرفين طه الفرنسي (90+3).

وبهذا الفوز، نجح الفجيرة في قلب الطاولة على مضيفه، محققاً "ريمونتادا" أثبتت صلابته الروحية وقدرته على العودة في المباريات الصعبة.