فيرستابن ينطلق من المركز الأول في جائزة أبوظبي الحاسمة

ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن، وصيف بطولة العالم للفورمولا 1، من المركز الأول في جائزة أبوظبي الكبرى غداً، بعد أن حقق أسرع زمن في التجارب التأهيلية اليوم، متقدماً على متصدر الترتيب البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين).

وفي ترتيب البطولة، يتقدم نوريس بفارق 12 نقطة عن بطل العالم أربع مرات فيرستابن (ريد بول)، و16 عن زميله في ماكلارين، الأسترالي أوسكار بياستري الذي جاء ثالثاً في التجارب التأهيلية.

ويُعد هؤلاء الثلاثة آخر المنافسين على لقب بطل العالم لعام 2025 الذي سيُحسم الأحد.

وسيحرز نوريس اللقب بحال حلوله بين الثلاثة الأوائل.