«النصيب» يتوج بطلاً لسباق «القرهود سبرينت» في «ميدان»

توجد الجواد «النصيب» لمالكه محمد عبدالله الشحي، وإشراف المدرب مصبح المهيري، بلقب سباق «القرهود سبرينت» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «القوائم» ومسافة 1200 متر، وجرى أول من أمس، في الشوط السادس والرئيس، في الأمسية الثالثة من موسم «كرنفال سباقات دبي»، التي نظمها نادي دبي لسباق الخيل بمضمار «ميدان» العالمي، ورعت أشواطها الثمانية «الطاير للسيارات» بإجمالي جوائز بلغ مليوناً و845 ألف درهم.

ونجح الفارس أنطونيو فريزو، في قيادة الجواد «النصيب» لقطع خط نهاية الشوط الرئيس البالغ جوائزه نصف مليون دورهم، بزمن بلغ دقيقة و11 ثانية و54 جزء من الثانية، بفارق 3.5 طول عن بطل نسخة العام 2023 الجواد الخبير «كلر آب» لمالكه سيد حشيش، وإشراف المدرب دووغ واطسون، بعدما قاده الفاريس باتريك دوبس للحلول بالمركز الثاني.

وفي باقي النتائج، استهلت الأمسية بالشوط الأول الذي خصص للفئة «المشروطة» لمسافة 1200 متر، للخيول بعمر السنتين، وجوائز بلغت 210 ألف درهم، وذهب لقبه للمهر «سيكس سبيد» المملوك لنقابة «بلو بلود للسباقات وكاماش ماتاني ودروف ماني» بإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشي

وعاود اسم المدرب سيمار، والفارس أوشي، للسطوع مجدداً في الشوطين الثاني والثالث، مع كل من المهر «لينو بادورينو» المملوك لـ «سيووتيد وبوتيد وماي فيوتشر تشامبيونز للسباقات» الذي توج بثاني أشواط الأمسية الذي امتد لمسافة 1400 متر بجوائز بلغت 165 ألف درهم، واتبع بانتزاع الجواد «ويلكام دريم» بشعار الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، لقب ثالث الأشواط الذي امتد لمسافة 1200 متر بجوائز بلغت 175 ألف درهم.

وذهب لقب الشوط الرابع الذي امتد لمسافة 1600 متر، بجوائز بلغ 190 ألف درهم، لصالح الجواد «نوراتو» لفريق «سكاي ريسينغ»، بإشراف المدرب خوليو أولاسكواجا، وقيادة الفارس سلفستر دي سوسا.

واقتنص الجواد «تيليمارك» لفريق «رباح ريسينغ»، وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفود وقيادة الفارس وليام بيوك، لقب الشوط الخامس الذي امتد لمسافة

1400 متر، بجوائز بلغت ربع مليون درهم، وليضع الجواد الخبير «بوك ريفيو» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، بصمة جديدة في سجلات انتصاراته على مضمار «ميدان»، بعدما قاده الفارس بيرناردو بينيرو للفوز بلقب الشوط السابع الذي جرى لمسافة 2000 متر، بجوائز بلغت 190 ألف درهم.

وأسدل الستار عن الأمسية، بالشوط الثامن الذي امتد لمسافة 1600 متر، بجوائز بلغت 165 ألف درهم، وحصد لقبه الجواد «أونست موون» لعبدالله المنصوري، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة الفارس سيف البلوشي.