كايو يرد على سالم جوهر: تهاجمني في التلفزيون.. وتطلب التقاط صورة معي

وجه لاعب نادي الوحدة كايو كانيدو انتقادات حادة إلى المحلل الرياضي سالم جوهر، رداً على تصريحات لاعب العين السابق ضده في برنامج "سوالف رياضية" على قناة عجمان.

وأبدى سالم جوهر تعجبه من مشاركة كايو مع المنتخب الوطني في الفترة الماضية، قائلاً: "لا أعرف السبب الذي يجعل كايو كانيدو يلعب في أفضل أندية الإمارات، وأن يتم ضمه إلى المنتخب الوطني". وأضاف: "أنا عمري فوق الـ 50 عاماً، وأبلغ حالياً 54 عاماً، وإذا تدربت لمدة شهر سأصبح أفضل من كايو". في المقابل رد كايو على منشور على منصة "إنستغرام" يتناول تصريحات سالم جوهر، وقال: "أنا احترم جميع اللاعبين والأساطير السابقين، ولكن عبر مسيرتي في البرازيل لعبت فقط مع أندية الدرجة الأولى، وكنت أسجل الأهداف وأحقق الألقاب".

وتابع: "في الإمارات لعبت مع الوصل والعين، والآن مع الوحدة، وسجلت أكثر من 100 هدف مع الوصل، وأكثر من 50 هدفاً مع العين، وأكثر من 100 هدف في دوري المحترفين، ما جعلني ضمن أفضل ستة هدافين في تاريخ البطولة".

وأردف: "أنت تهاجمني في التلفزيون دون سبب رغم أنني لم أفعل لك شيئاً، لكن عندما تقابلني شخصياً تطلب صورة معي، أنا حالياً لست في المنتخب الوطني وأقدم موسماً رائعاً مع الوحدة، ومع ذلك تواصل ذكر اسمي. أتمنى أن يرزقك الله الخير ويزيل الكراهية من قلبك، وسأدعو لك".

وأكمل: "ملاحظة: ناديتك بكلمة كابتن لأنني لا أعرف اسمك".

وكان كايو كانيدو قد أعرب عن خيبة أمل كبيرة لعدم اختياره ضمن قائمة المنتخب الوطني الذي يشارك حالياً في كأس العرب، مؤكداً أن قرار المدرب أولاريو كوزمين كان مفاجئاً بالنسبة له، مشدداً في الوقت نفسه على احترامه لقرار مدرب «الأبيض» ودعمه للفريق في البطولة.

وقال كايو لـ«الإمارات اليوم»: «كنت أتمنى أن أذهب إلى قطر للمشاركة في كأس العرب، لكني أحترم قرار المدرب. هي مسابقة رائعة، وتوفر فرصة للمنتخبات للاختبار والمنافسة على أعلى المستويات، كما أنها فرصة لتعزيز الروابط بين اللاعبين داخل المنتخب وخارجه، إذ إن الروابط بين اللاعبين رائعة، وأصدقائي الذين سيشاركون فيها يمثلون الفريق بشكل مميز، وأتمنى لهم كل التوفيق».