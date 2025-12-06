نجمات تحدي الحبتور للتنس: دبي محطة مثالية للانطلاق نحو العالمية

أكدت لاعبات مشاركات في بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ28 على أن البطولة أصبحت محطة محورية في مسيرتهن التطويرية، لما توفره من بيئة تنافسية عالية الجودة وأجواء احترافية تواكب المعايير الدولية، وأضفن بأن دبي محطة مثالية للانطلاق نحو العالمية.

وأكدت اللاعبات في تصريحات صحافية أن الحدث، المصنّف ضمن فئة الـ100 نقطة بإشراف الاتحاد الدولي للتنس (ITF)، لم يعد مجرد بطولة موسمية، بل منصة حقيقية للارتقاء الفني وصقل الخبرات، خصوصاً مع تنوّع مستويات المشاركات بين نجمات مخضرمات ولاعبات صاعدات يسعين لإثبات حضورهن على الساحة العالمية.

وتحظى البطولة، الحائزة على جائزة التميّز من الاتحاد الدولي تقديراً لمستوى تنظيمها، بإشادة واسعة من اللاعبات اللواتي اعتبرن أن ما توفره من ملاعب حديثة، وجدول منافسات مدروس، وخدمات لوجستية متكاملة، يجعلها واحدة من أبرز المحطات المؤثرة في تطوير اللاعبات خلال الموسم.

وأكدت المجرية دالما جالفي، المصنفة الأولى وبطلة العالم السابقة للناشئات، أن عودتها إلى البطولة بعد غياب خمسة أعوام جاءت بدافع الثقة في قيمتها الفنية، مشيرة إلى أن مشاركتها الأولى عام 2019 شكّلت نقطة تحول في مسيرتها. وأضافت أن النسخة الحالية باتت أكثر قوة وتقارباً في المستويات، ما يعزز جاهزية اللاعبات لخوض البطولات الكبرى، مؤكدة أن دبي تُعد من المدن المفضلة لديها لما توفره من بيئة محفّزة على تقديم أفضل أداء.

من جانبها، أشادت الروسية فيرا زفوناريفا (41 عاماً) بالأجواء الداعمة التي اعتادت البطولة توفيرها للاعبات، مؤكدة أن حضورها السنوي إلى دبي يأتي لما تتمتع به من مرافق وخدمات تساعدها على مواصلة المنافسة رغم مسيرتها الطويلة. وقالت إن معظم اللاعبات يفضلن خوض مرحلة الإعداد في دبي بفضل مستوى التنظيم الذي يضاهي كبرى البطولات العالمية.

كما أوضحت السلوفاكية فيكتوريا هرونتشاكوفا، التي تخوض مشاركتها التاسعة في الحدث، أن استمرارها في الظهور بالبطولة يعكس ثقتها بأهميتها ضمن برنامج استعداداتها للموسم الجديد، لاسيما قبل بطولة أستراليا المفتوحة. وأكدت أن قوة المباريات وتنافسيتها تسهم في تطوير جاهزيتها البدنية والفنية، ما يجعل مشاركتها في دبي جزءاً أساسياً من خططها السنوية.

وفي السياق ذاته، عبّرت التشيكية فيندولا فالدامانوفا عن امتنانها للمشاركة في هذه النسخة، مشيرة إلى أنها ستحتفل بعيد ميلادها الـ18 في دبي، وهو ما يضفي طابعاً خاصاً على مشاركتها. وأكدت أن التنظيم المتقن والأجواء الودية بين اللاعبات يمنحان البطولة طابعاً فريداً يدفع الجميع لتقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.