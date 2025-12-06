صافرة ليتكسير تثير الجدل.. ومدرب النصر: «لوكا لاعب محترم»

شهدت مواجهة النصر والعين في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) قرارات تحكيمية مثيرة للجدل أثرت في نتيجة المباراة التي انتهت بفوز «الزعيم» 3-0.

وجاءت أبرز قرارات الصافرة في الدقيقة 42، حين أشهر الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير بطاقتين صفراوين في أقل من دقيقة لقائد النصر لوكا مليفويوفيتش بداعي الاعتراض، ليغادر اللاعب أرض الملعب ويكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

وأثارت القرارات غضب لاعبي النصر خصوصاً أن الكاميرات أظهرت لاعب النصر في نقاش مع الحكم الفرنسي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الأولى، ثم تلقي البطاقة الثانية بسرعة قياسية ومن ثم الحمراء، وسط احتجاجات من زملائه على القرار.

وفي الشوط الثاني، تدخلت تقنية «الفار» في واحدة من أكثر اللحظات حساسية بالمباراة، حين أعاد الحكم تنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها مهاجم العين كودجو لابا، بعد مراجعة اللقطة، والتأكد من تقدم الحارس أحمد شامبيه عن خط المرمى قبل التنفيذ الأول، ما منح لابا فرصة ثانية نجح خلالها في تسجيل الهدف الثاني.

وعقب المباراة، ظلّت القرارات التحكيمية محور حديث مدرب النصر، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، الذي رأى أن لاعبه لوكا مليفويوفيتش لا يستحق الطرد، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لوكا لم يقل شيئاً غير لائق، ولم يرتكب أي تصرف يستحق البطاقة، هو لاعب محترم، لعب بمستويات عالية في أوروبا، ويعرف كيف يتصرف، لذلك لا يمكن أن أحمّله مسؤولية الخسارة، المسؤولية على من اتخذ القرار ضده».

من جهته، حذّر مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، لاعبيه من الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب، وقال: «لا أحب أن يظن اللاعبون أن الأمور انتهت لمجرد الفوز في الذهاب، النصر فريق قوي وسيقاتل في العودة، وعلينا أن نكون في أعلى تركيزنا لحسم التأهل».