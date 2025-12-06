كايو: أشعر بخيبة أمل بعد استبعادي من المنتخب.. وكوزمين فاجأني

أعرب لاعب الوحدة كايو كانيدو عن خيبة أمل كبيرة لعدم اختياره ضمن قائمة المنتخب الوطني الذي يشارك حالياً في كأس العرب، مؤكداً أن قرار المدرب أولاريو كوزمين كان مفاجئاً بالنسبة له، مشدداً في الوقت نفسه على احترامه لقرار مدرب «الأبيض» ودعمه للفريق في البطولة.

وقال كايو لـ«الإمارات اليوم»: «كنت أتمنى أن أذهب إلى قطر للمشاركة في كأس العرب، لكني أحترم قرار المدرب. هي مسابقة رائعة، وتوفر فرصة للمنتخبات للاختبار والمنافسة على أعلى المستويات، كما أنها فرصة لتعزيز الروابط بين اللاعبين داخل المنتخب وخارجه، إذ إن الروابط بين اللاعبين رائعة، وأصدقائي الذين سيشاركون فيها يمثلون الفريق بشكل مميز، وأتمنى لهم كل التوفيق».

وتابع: «مشاهدة زملائي يخوضون المنافسة ستكون تجربة ممتعة بالنسبة لي رغم غيابي».

وتحدث عن الضغط الكبير على المنتخب عقب خروجه من تصفيات كأس العالم، وقال: «بالطبع هناك ضغط، لأن التوقعات كانت عالية جداً بعد النتائج السابقة، لكن للأسف لم نتأهل إلى كأس العالم، وهي تجربة تعلم اللاعب كيفية تحمل المسؤولية والتعامل مع التحديات».

وأضاف: «هذا الضغط جزء طبيعي من كرة القدم على المستوى الدولي، والتعامل معه يتطلب التركيز والانضباط».

وقال عن دور الجماهير: «الجماهير قامت بعمل رائع، ودعمهم المستمر يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وهذا النوع من الدعم يجعلنا نشعر بالقوة والثقة، ويحفزنا على تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة».

وواصل: «أدعو الجميع إلى الاستمرار في الثقة بالفريق ومساندته حتى في اللحظات الصعبة».

وتحدث كايو عن مستقبل المنتخب الوطني قائلاً: «أنا واثق بأن هناك أموراً رائعة في انتظار المنتخب الوطني، لدينا لاعبون موهوبون وإمكانات كبيرة، وأعتقد أن العمل الجاد والتخطيط الجيد سيؤتي ثماره في المستقبل القريب».

وأكمل: «استمرارية التجارب الدولية وإشراك اللاعبين الشباب جزء أساسي من بناء فريق قوي ومستقر».

وقال عن تجربته مع نادي الوحدة: «اللعب مع الوحدة أعطاني الكثير من الخبرة والتجارب المهمة، وأنا ممتن للجهاز الفني وزملائي في النادي على دعمهم الدائم، إذ إن كل مباراة أخوضها هنا تعلمت منها شيئاً جديداً وأصبح جزءاً من خبرتي التي أحملها مع المنتخب».

وأردف: «الروح التنافسية داخل النادي تساعدني على البقاء في جاهزية بدنية وفنية عالية، وهو ما يمنحني الثقة في كل مرة ألعب فيها مع المنتخب الوطني».

وختم كايو: «حتى مع عدم اختياري لتمثيل المنتخب في كأس العرب، سأواصل العمل بجدية مع النادي ومع المنتخب، وسأستعد دائماً للفرصة المقبلة، لأن كرة القدم تعلمنا الصبر والمثابرة، وأنا مؤمن بأن الوقت سيأتي لأثبت نفسي في كل مستوى، وأرى أن الالتزام والانضباط والتدريب المكثف هي مفاتيح النجاح لأي لاعب يسعى للوصول إلى أعلى المستويات، سواء على صعيد النادي أو المنتخب الوطني».

