الوحدة يكسر أرقام الجزيرة.. وبوادر نهائي مرتقب أمام «الزعيم»

انتقل الصراع بين الوحدة والعين من دوري أدنوك للمحترفين إلى أجواء كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، بعدما بات لقاء الفريقين في النهائي قريباً من الناحية المنطقية، بعدما قطع «أصحاب السعادة»، أمس، خطوة كبيرة نحو العبور للمباراة الختامية بفوز عريض على أرض الجزيرة 3-0، وهي النتيجة ذاتها التي عاد بها العين من ملعب النصر، ليجد الفريقان الطريق ممهداً أمامهما في مواجهتي الإياب، مع أفضلية واضحة تضعهما على مشارف النهائي.

ولم يجد الوحدة صعوبة تُذكر في حسم مواجهته أمام الجزيرة، رغم التفوق التاريخي الواضح لـ«فخر أبوظبي» في مواجهات الفريقين ضمن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ يمتلك ثمانية انتصارات مقابل انتصارين فقط للعنابي، إلى جانب ثلاثة تعادلات إلا أن تلك الأرقام لم تشفع للجزيرة هذه المرة، بعدما فرض الوحدة إيقاعه وتحكم في مجريات اللقاء منذ بدايته، ليتمكن من إنهاء الحصة الأولى بهدفين نظيفين حملا توقيع الإيراني رضا غندي بور «12 و41»، ثم نجح دوشان تاديتش في توسيع الفارق بإضافة الهدف الثالث من ضربة جزاء «55».

من جهته، أكد حارس الوحدة زايد الحمادي أن فريقه قادر على تحقيق الفوز في مباراة العودة لتأكيد تأهله للمباراة النهائية، وقال في تصريحات صحافية: «أنهينا شوطاً هنا في استاد محمد بن زايد، ومازال هناك شوط آخر. لن نفكر في نتيجة الذهاب، وسنتعامل في العودة بنفس الجدية والحماس اللذين كنا عليهما في مباراة أمس».

أما لاعب الجزيرة، المصري إبراهيم عادل، فقد أكد أن أمل التأهل لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مازال موجوداً رغم الخسارة بالثلاثة.

وقال: «كما خسرنا بالثلاثة في الذهاب قد نعود بأربعة أهداف. كل شيء في كرة القدم وارد، ولا أستبعد ردة فعل قوية لنا في المباراة الثانية».