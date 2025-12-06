«المسار الليلي» جديد جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للاحتفال مع بطل العالم

أكد مدير عام حلبة مرسى ياس، علي البشر، أن «المسار الليلي» يمثل حزمة إضافية جديدة لسباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» في نسخته الـ17، التي تقام غداً، في مسك ختام موسم سباقات الفورمولا1، وتحدد نتيجته هوية «بطل العالم» للسائقين للموسم الحالي، في فعالية تتيح للجمهور النزول إلى مسار الحلبة لمواكبة مراسم التتويج، في موسم يشهد للمرة الأولى منذ عام 2010 صراعاً بين ثلاثة سائقين. وقال البشر لـ«الإمارات اليوم»: «جمهور الحلبة على موعدٍ جديد مع إثارة على أعلى مستوى، يتحدد على إثرها إعلان هوية بطل العالم لموسم 2025، وسط منافسة تجمع السائق الهولندي ماكس فيرشتابين، الفائز بلقب (جائزة الاتحاد للطيران الكبرى) في نسخها الأربع الماضية، أمام متصدر البطولة الحالي البريطاني لاندو نوريس، وزميله في فريق (ماكلارين) الأسترالي أوسكار بياستري، ونحرص مجدداً في حلبة (مرسى ياس) على توفير باقات إضافية التزاماً منا للجماهير الباحثة عن تجربة فريدة، من ضمنها (المسار الليلي) الذي يتم إدراجه للمرة الأولى، ويوفر لحاملي تذاكر المنصة الرئيسة النزول إلى أرض الحلبة بعد نهاية السباق والمشاركة في مراسم التتويج».

وأوضح: «نسعى في حلبة ياس بكل قوة لعكس هوية أبوظبي في مختلف المنتجات، وهدفنا الأساسي دائماً أن تكون تجربة السباق مختلفة عن جميع التجارب، ونتطلع لخطوة جديدة من النجاحات في جولة تقف حلبة (مرسى ياس) للمرة الخامسة تاريخياً شاهداً على إعلان هوية بطل العالم للسائقين في (الفورمولا1)، وتأتي حزمة (المسار الليلي) تجسيداً لخبراتنا المتراكمة، ومقرونة بأعلى معايير السلامة بعد أخذ كل الاشتراطات الخاصة بالاتحاد الدولي للسيارات، لتؤكد الحرص على تقديم الإضافة لعشاق هذه الرياضة، سواء للجمهور الإماراتي أو القادم من الخارج».

وأضاف: «نجحت (جائزة الاتحاد للطيران الكبرى) منذ انطلاقتها عام 2009 في وضع بصمتها الفريدة، ليس على صعيد حلبتها العصرية وسباقها الفريد الذي يجمع انطلاقته مع غروب الشمس وختامه تحت الأضواء الكاشفة ليلاً فحسب، بل في جودة المنتج الذي نحرص على توفيره كل عام في مسك ختام موسم طويل يريد الجميع الاستمتاع بأجوائه».

رقم قياسي متوقع لأسبوع السباق

أكد علي البشر أن: «الرغبة كبيرة في أن تكون تجربة أبوظبي فريدة، حيث نقوم في كل عام بقياس مدى رضا الجماهير عن الوجود هنا، وفق الاستراتيجية المرسومة، ليس على صعيد رفعة السباق والقوة التنافسية التي يشهدها فحسب، بل من حيث جودة المنتج الذي يُقدّم للجمهور، بفضل عمل الفريق والرغبة الدائمة في تقديم الجديد».

وتابع: «نسخة العام الماضي سجلت رقماً قياسياً على مدار أسبوع السباق، بوجود 192 ألف متفرج، وطموحنا في نسخة 2025 بلوغ رقم قياسي جديد، مع توافد الجمهور من أكثر من 105 دول، بعد أن تمت إضافة منتجات جديدة سترفع من القيمة الاستيعابية بنحو 2000 متفرج، أبرزها منتج (360) الذي سيشكل تجربة فريدة من نوعها عند المنعطف 16 في الحلبة، ويتكون من مدرج كامل تم بناؤه بأكثر من طابق، وكل طابق يحتوي على تجربة فريدة من نوعها».

الجانب الاقتصادي

وشدد البشر على الجانب الاقتصادي الذي يعد جزءاً موازياً لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى، وقال: «بلغ الأثر الاقتصادي لأسبوع السباق في نسخة العام الماضي 1.25 مليار درهم، ومن المتوقع أن يزيد في هذه النسخة، في حدث يجمع الرياضة جنباً إلى جنب مع الترفيه والسياحة».

لاندو نوريس يهيمن على التجارب الأولى والثانية

سائق فريق «ماكلارين » البريطاني لاندو نوريس. تصوير: إريك أرازاس

هيمن سائق فريق «ماكلارين»، البريطاني لاندو نوريس على التجارب الحرة الأولى والثانية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، المقرر غداً على حلبة مرسى ياس في ختام بطولة العالم لسباقات «الفورمولا1». وتقدم لاندو نوريس في تسجيل الزمن الأسرع للتجارب الحرة الأولى، والطواف حول الحلبة البالغ طولها 5.28 كيلومترات، بزمن بلغ دقيقة و24 ثانية 485 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق ضئيل عن منافسه على لقب بطولة العالم سائق فريق «ريد بُل» الهولندي ماكس فيرشتابين الذي حل ثانياً، فيما ذهب المركز الثالث لمصلحة فريق «فيراري» مع سائقه شارل لوكلير بتسجيله زمناً بلغ دقيقة و24 ثانية و501 جزء من الثانية. وفي التجارب الحرة الثانية التي انطلقت في الخامسة عصراً بتوقيت سباق الأحد ذاته، استطاع نوريس تسجيل الزمن الأسرع ليوم الجمعة، والمركز الأول في التجارب الثانية البالغ دقيقة و23 ثانية 83 جزءاً بالألف من الثانية، متفوقاً لمرة جديدة عن السائق الهولندي ماكس فيرشتابين سائق «ريد بُل» الذي حل ثانياً، وإنما بفارق 363 جزءاً من الثانية، وليظهر سائق فريق «مرسيدس» البريطاني جورج راسل أداءً قوياً بحلوله بالمركز الثالث بإجمالي زمن بلغ دقيقة و23 ثانية 462 جزءاً من الثانية.

. الأثر الاقتصادي لأسبوع السباق بلغ في نسخة العام الماضي 1.25 مليار درهم وتوقعات بارتفاعه في النسخة الحالية.