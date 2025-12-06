الغساني: لا يوجد فارق كبير بين لاعبي المنتخب المصري الأول والثاني

أكد لاعب المنتخب الوطني يحيى الغساني جاهزية المنتخب لكل «السيناريوهات» المحتملة في المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المصري اليوم، ضمن الجولة الثانية من كأس العرب. ووصف الغساني المجموعة الثالثة التي يوجد فيها المنتخب بأنها ليست سهلة، مشدداً على ضرورة التعامل مع المباريات خطوة بخطوة، ومؤكداً أن اللعب أمام منتخب كبير مثل مصر سيكون ممتعاً بالنسبة لهم. وقال الغساني خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «لا يوجد فارق كبير بين لاعبي المنتخب المصري الأول والثاني، باستثناء المحترفين في الدوريات الأوروبية، فمنتخب مصر يضم نخبة من اللاعبين المميزين، وهذه فرصة بالنسبة لنا للاستمتاع بالمباراة». وأضاف أن لاعبي المنتخب حريصون على تنفيذ تعليمات المدرب كوزمين داخل الملعب.