المنتخب مُطالب بتفادي الأخطاء أمام «الفراعنة».. و3 نقاط ضرورية

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهة صعبة في كأس العرب 2025، المقامة حالياً في الدوحة، عندما يلتقي نظيره المصري عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم على استاد لوسيل، ضمن الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة.

ويمرّ الأبيض بمرحلة حرجة، إذ يخوض اللقاء بحثاً عن تعويض عقب خسارته أمام المنتخب الأردني 1-2، إذ يحتل المركز الأخير دون رصيد في المجموعة التي يتصدّرها «النشامى» بثلاث نقاط مقابل نقطة لكل من المنتخبين المصري والكويتي اللذين تعادلا في الجولة الأولى 1-1، ما يجعل من العلامة الكاملة ضرورة قصوى للمنتخب الوطني إذا أراد المضي في رحلة البحث عن بطاقة مؤهلة للدور الثاني.

ولن تكون المهمة سهلة، إذ يواجه الأبيض منتخباً قوياً مثل المنتخب المصري الذي تعثر بالتعادل أمام الكويت في الجولة الأولى، علماً بأن مصر سبق أن توجت بلقب البطولة عام 1992.

وبحسب نظام البطولة التي تضم 16 منتخباً، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وينتظر أن يُجري المدرب الروماني أولاريو كوزمين بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية، لاسيما في الخط الخلفي، بعد الأخطاء الدفاعية القاتلة التي كلّفت المنتخب هدفين أمام الأردن، خصوصاً من جانب اللاعبين كوامي كوايدو، وخالد الظنحاني الذي سيغيب عن لقاء اليوم لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية، ويتوقع أن يكون علاء الدين زهير بديلاً له.

وعلى الرغم من خسارة الأبيض ضربة البداية، فإن المدرب الروماني أولاريو كوزمين الذي ركز في الحصة التدريبية الأخيرة على معالجة الأخطاء، يراهن على خيارات كثيرة من اللاعبين لصنع الفارق، مثل لوان بيريرا وبرونو وكايو لوكاس وحارب عبدالله.

كما يُتوقع أن يعود المهاجم سلطان عادل إلى قيادة خط الهجوم، بعدما جلس على دكة البدلاء في الجولة الأولى.

وتُمثل المواجهة اختباراً جديداً لقدرة كوزمين على تصحيح مسار المنتخب، واستعادة مستوياته المعهودة، بعد تراجع الأداء في الفترة الماضية، وتبديد فرصة تاريخية للتأهل إلى كأس العالم 2026 بسبب أخطاء فنية مؤثرة.

وفي المقابل، يسعى المنتخب المصري بقيادة المدرب حلمي طولان لتحقيق فوزه الأول ورفع رصيده إلى أربع نقاط.

وكان منتخب مصر (الفراعنة) قريباً من الخسارة أمام الكويت الذي تقدم بهدف حتى الدقيقة 82، قبل أن يدرك المصريون التعادل من ركلة جزاء سددها اللاعب محمد مجدي (قفشة).

ويضم المنتخب المصري مجموعة مميزة من اللاعبين، أبرزهم: محمد النني المحترف في نادي الجزيرة الإماراتي، وعمرو السولية، ومحمد شريف.