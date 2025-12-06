مدرب الأردن يعرب عن تخوفه من موعد مباراة الكويت

أعرب مدرب منتخب الأردن، المغربي جمال سلامي، عن تخوفه من موعد المباراة أمام الكويت في الساعة الثانية من ظهر اليوم بتوقيت الدوحة (الثالثة بتوقيت الإمارات)، ضمن المجموعة الثالثة لكأس العرب في قطر. وقال سلامي في مؤتمر صحافي: «مباراتنا أمام الكويت الساعة الثانية ظهراً وفي وقت الحر، وهذا عامل يجب أن نتعامل معه لنجد الحلول المناسبة».

ويسعى الأردن إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً بعد الأول على الأبيض الإماراتي (2-1) لحسم تأهله مبكراً إلى ربع النهائي. وأشاد سلامي بمستوى الكويت قائلاً: «منافس محترم وقويّ، وإذا لم تتعامل معه بشكل خاص من الممكن أن يعاقبك في أي وقت».