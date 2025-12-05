كأس المحترفين.. الوحدة يبصم بالثلاثة في مرمى الجزيرة

واصل الوحدة سلسلة نتائجه الإيجابية، وتمكن من تحقيق فوز مستحق خارج قواعده على حساب الجزيرة، في ذهاب الدور نصف النهائي، والتي جمعتهما اليوم "الجمعة" على استاد محمد بن زايد.

ودخل أصحاب السعادة المباراة بانطلاقة قوية، حين نجح رضا غندي بور في كسر مصيدة التسلل والانفراد بالمرمى قبل أن يضع الكرة بثقة في الشباك، معلناً هدف التقدم المبكر للوحدة "12".

وكاد الجزيرة أن يعود سريعاً إلى أجواء المباراة بعدما حصل على ضربة جزاء مثالية، إلا أن نبيل فقير أهدرها بعد تصدٍّ رائع من الحارس المتألق زايد الحمادي "21".

وقبل نهاية الشوط الأول، واصل غندي بور تألقه وأضاف الهدف الثاني للعنابي بعد تمريرة دقيقة من دوشان تاديتش وضعته في مواجهة المرمى، ليطلق تسديدة قوية استقرت في أعلى الزاوية اليسرى "41".

ولم يكتفِ الوحدة بما قدمه في الحصة الأولى، إذ عاد في النصف الثاني وكثّف من محاولاته الهجومية على مرمى الجزيرة، ليقع البديل مومودو جاتا في المحظور، بعدما عرقل تاديتش داخل منطقة الجزاء، ليتولى الأخير تنفيذ الركلة بنجاح، مسجلاً الهدف الثالث "55".