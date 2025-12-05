جوستافو يظهر مع النصر رغم وجوده في قائمة المنتخب المشاركة في كأس العرب

شهدت مباراة النصر أمام العين، اليوم الجمعة، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، ظهور اللاعب جوستافو أليكس مع «العميد» رغم إدراجه ضمن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس العرب المقامة في قطر.

وكان اللاعب قد التحق بالمنتخب قبل السفر بشكل رسمي.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن جوستافو عاد إلى تدريبات النصر قبل يومين فقط من مواجهة العين، التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، دون صدور أي تصريح رسمي يوضح أسباب عودته سواء من النادي أو الاتحاد.

