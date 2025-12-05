العين يستعرض ويشهر علامة "النصر" في كأس المحترفين

وضع العين قدماً في المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي) بعد فوزه على النصر 3-0، اليوم الجمعة، على استاد آل مكتوم، في ذهاب الدور نصف النهائي.

وافتتح المغربي سفيان رحيمي باب التسجيل لمصلحة الزعيم بعد لمسة سحرية من كودجو لابا، وضعها في مكان صعب على الحارس أحمد شامبيه "49".

وعزز كودجو لابا من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني من ضربة جزاء، كان قد أضاعها في المرة الأولى قبل أن تتدخل تقنية الفار وتُعيد اللعبة بعد أن تقدم حارس النصر من مرماه قبل أن يُسدد مهاجم العين "67".

واستسلم النصر بعد ذلك للخسارة ليتمكن رفائيل رودريغيز بلمسة سحرية رائعة، من إضافة الهدف الثالث والأخير لمصلحة العين "75".

واستحق العين النتيجة التي خرج بها من المباراة بعد أن سيطر على معظم فترات الشوط الاول وسط تراجع دفاعي واضح لمنافسه، إلا أنه افتقد للمسة الأخيرة، قبل أن يتدخل الحكم الفرنسي، فرانسوا ليتكسير، ويُشهر بطاقتين صفراويتين لقائد النصر، لوكا مليفويفيتش، في أقل من دقيقة واحد بداعي الاعتراض، ليُكمل النصر المباراة منذ الدقيقة 42، بـ10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني، وجد العين المساحات مفتوحة أمامه، فتوالت الهجمات والفرص الضائعة التي توالى كل من كودجو لابا وسفيان رحيمي تباعا على اهدارها، ليُهدرا فرصة تحقيق انتصارا تاريخيا على النصر.