مدرب المنتخب الأردني عن «الأبيض»: ينقصه الحظ

أشاد المدير الفني للمنتخب الأردني المغربي جمال السلامي بلاعبي منتخبنا الوطني والخصائص التي يتمتعون بها.

وقال السلامي في مؤتمر صحافي اليوم، إن المنتخب الإماراتي مميز، لكن ينقصه الحظ، ولو حالفه سيكون بإمكانه الوصول إلى نهائي كأس العرب بكل سهولة.

يذكر أن منتخبنا الوطني خسر مباراته الأولى أمام شقيقه الأردني في افتتاح مبارياته البطولة العربية بهدفين مقابل هدف واحد، بعد لعبه منقوصاً نتيجة طرد الظهير الأيمن خالد الظنحاني في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

وكان أداء الأبيض تحول في الشوط الثاني من اللقاء، إذ ظهر بشكل أكثر جرأة وتنظيماً، وقاده المهاجم برونو دي أوليفيرا لعودة قوية إلى أجواء المباراة، بعد أن تمكن من إدراك التعادل عبر تسديدة متقنة وضعها في الزاوية نفسها التي يتمركز فيها الحارس الأردني يزيد أبو ليلى «47».

وكاد اللاعب ذاته أن يُسجل من مناسبة ثانية، بعد كرة تلقاها داخل الصندوق، الا أن الحارس الأردني تدخل وأبعد الكرة إلى ركنية.

وفي خضم أفضلية كانت واضحة ل، ارتكب كوامي، خطاً جديداً، بفشله في ابعاد الكرة من أمام يزن النعيمات ليسجل هدف الفوز للنشامى.