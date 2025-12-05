التأهل المبكر شعار المغرب والسعودية في كأس العرب

بين حسم التأهل من الجانب المغربي، وإنعاش الآمال العُمانية، يتواجه المنتخبان اليوم (18:30 بتوقيت الإمارات) على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من كأس العرب لكرة القدم، فيما تبحث السعودية عن فوز ثانٍ عندما تلاقي جزر القمر (الساعة 22:30) على استاد البيت في مدينة الخور.

وكان المغرب فاز بأريحية على جزر القمر 3-1، فيما فازت السعودية على عُمان 2-1 ضمن المجموعة الثانية.

وقال البرتغالي كارلوس كيروش في مؤتمر صحافي: «تعلمنا من أخطاء المباراة الماضية ونحن جاهزون، وآمل أن تظهر عمان المهارات اللازمة وأن تكون الأفضل في الميدان.. إذا فزنا آمل ألا تعتبرونها مفاجأة لأنها مباراة كرة قدم».

في المقابل، يسعى فريق المدرب طارق السكتيوي إلى استغلال معنويات لاعبيه المرتفعة، لبلوغ ربع النهائي، إنما سيكون منقوصاً من لاعبيه حمزة الهنوري وجناح الأهلي المصري أشرف بن شرقي بداعي الإصابة، إذ أفاد طبيب المنتخب بانتهاء مشوارهما في المونديال العربي.

وقال السكتيوي الذي قاد المغرب إلى الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، في مؤتمر صحافي «هناك غيابات مؤثرة بالنسبة لنا، اللاعبون كانوا على أهبة الاستعداد والجاهزية».

ويتوقع أن يكون مشوار السعودية أمام جزر القمر معبداً، فيما سيمنحه فوزه تزامناً مع فوز المغرب بطاقة مبكرة للعبور إلى ربع النهائي.

وقال مدربه الفرنسي هيرفيه رونار: «كل المنتخبات الإفريقية لا تلعب بالصف الأول، وذلك بسبب المشاركة بعد أيام قليلة في كأس أمم إفريقيا، ولكنهم ممتعون وكرتهم رائعة».

وتابع: «منتخب المغرب قدّم مباراة مثالية أمام جزر القمر، وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول، لكن الأخير عاد بشكل رائع في الشوط الثاني، ونحتاج للتعافي فقط، والعودة من جديد للمنافسة على كل المباريات».

لكن رونار لن يكون حاضراً في المباراة الأولى بين المنتخبين، بسبب سفره إلى العاصمة الأميركية واشنطن لحضور قرعة كأس العالم 2026 الجمعة وورشة عمل لمدربي المونديال، قبل أن يعود للإشراف على الأخضر في المباراة الثالثة أمام المغرب.

ويعوّل المنتخب السعودي الذي سيشرف عليه المدرب المساعد الفرنسي، فرنسوا رودريغيز، على المهاجمين صالح الشهري، وسالم الدوسري أفضل لاعب في قارة آسيا وصاحب تمريرتين حاسمتين في المباراة الأولى.