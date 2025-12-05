الإماراتية نورا الجساسي تشارك في رالي «باها قطر»

توجهت الإماراتية، نورا الجساسي، برفقة ملاحها الهندي، كيشان بالا كريشنا، أمس، إلى قطر للمشاركة في «باها قطر»، الذي ينطلق، اليوم، في محطة إعداد أخيرة على متن سيارتها لفئة «FIA T4»، قبل تدشينها الشهر المقبل، رسمياً، الظهور الأول للسائقة الإماراتية تاريخياً في «كأس الشرق الأوسط لراليات الباها» بجولاته الأربع، التي تطوف كلاً من السعودية والأردن في يناير وفبراير المقبلين، ومن ثم قطر والإمارات في نوفمبر 2026.

وقالت الجساسي لـ«الإمارات اليوم»: «أعود للمنافسة على المسارات الصحراوية في (باها قطر) كمحطة إعداد ختامية، قبل تدشين مشاركتي الأولى في (كأس الشرق الأوسط للباها)، لأكون أول سائقة إماراتية تقود في هذه البطولة الإقليمية».

وأوضحت: «شاركت العام الماضي في العديد من الراليات في قطر، وحققت في ديسمبر العام الماضي الميدالية البرونزية في بطولة قطر الصحراوية ضمن الفئة ذاتها التي أنافس بها (T4)، لأواصل اكتساب الخبرات بخوضي مطلع هذا العام رالي حائل السعودي، ومن ثم الانتقال إلى مستويات أعلى في رالي أبوظبي الصحراوي، وآخرها الشهر الماضي في رالي دبي الدولي الجولة الختامية في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة، في تجربة أولى برفقة ملاحي كيشان».

وأضافت: «صعودي منصات تتويج رالي دبي الدولي، بتحقيقي المركز الثالث في الفئة التي أنافس بها، منحني مزيداً من الانسجام مع ملاحي الجديد، خصوصاً أن التحديات كانت كبيرة في الرالي الذي امتدت مراحله الخاصة إلى قرابة 400 كيلومتر، ضمن برنامج وضعته بعناية لاكتساب الخبرات قبل خوض تحدي كأس الشرق الأوسط، في جولة أولى يناير المقبل أعود فيها إلى الصحاري السعودية التي سبق أن اختبرتها في رالي حائل، إلا أن التحدي الأكبر سأواجهه في جولة الأردن، كوني لم يسبق لي اختبار هذه النوعية من المسارات التي تمزج بين الصحراوية والوعرة».