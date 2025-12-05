صراع ثلاثي على لقب «الفورمولا 1»

تدشن فرق بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا1»، على حلبة مرسى ياس، اليوم، التجارب الحرة الرسمية الأولى والثانية لسباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى»، الذي ينطلق، بعد غدٍ، ويمثل الجولة الختامية للموسم، في سباق يشهد صراعاً محموماً بين ثلاثة سائقين، هم: البريطاني لاندو نوريس، وزميله في فريق «ماكلارين» الأسترالي أوسكار بياستري، والهولندي ماكس فيرشتابين على متن سيارة «ريد بول»، في منافسة تحدد لقب بطل «العالم للسائقين»، بعد أن حُسمت بطولة «العالم للصانعين» مبكراً في أكتوبر الماضي لمصلحة فريق «ماكلارين».

وأشعل فارق الـ16 نقطة أجواء الحماسة في جولة الختام في أبوظبي، وسط تطلعات مشروعة للهولندي فيرشتابين الذي يدخل سباق «حلبة مرسى ياس» برصيد 396 نقطة، لمعانقة لقب «بطل العالم» للمرة الخامسة على التوالي، فيما يتطلع متصدر البطولة لاندو نوريس برصيد 408 نقاط للانضمام إلى القائمة الذهبية لأبطال «الفورمولا 1» بحصد لقبه العالمي للمرة الأولى في مسيرته، وهو الأمر ذاته الذي يتطلع إليه زميله في الفريق الأسترالي بياستري صاحب المركز الثالث بالترتيب العام برصيد 392 نقطة.

وتبدو حظوظ نوريس الأقرب لحسم اللقب، شريطة إنهائه سباق الأحد في أحد المراكز الثلاثة الأولى، بغض النظر عن نتائج منافسيه، وفي حال فشله في صعود منصات التتويج ستضعف آماله المرهونة بنتائج منافسيه.

وبدوره، نجح فيرشتابين في الجولة الماضية «جائزة قطر الكبرى» في استثمار أخطاء «استراتيجيات التوقف في نقاط الصيانة» لفريق «ماكلارين»، وانتزع فوزاً كان كفيلاً بإنعاش آماله، والدخول في سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» بسيناريو مشابه لنسخة 2021، بعد أن نجح في ذلك العام في خطف اللقب في اللفة الأخيرة لسباق حلبة مرسى ياس بعد منافسة محتدمة مع بطل العالم السباعي البريطاني لويس هاملتون، إلا أن مهمة فيرشتابين الأحد لا تقتصر على الفوز بالسباق، وحصد 25 نقطة المخصصة للمركز الأول فحسب، بل تتطلب أيضاً عدم قدرة منافسه نوريس على تحقيق نتيجة أفضل من المركز الرابع الذي يمنح صاحبه 12 نقطة فقط.

وعلى الطرف الآخر، تبدو مهمة الأسترالي بياستري الأكثر صعوبة لحسم لقب بطل العالم، المرهونة بفوزه بسباق الأحد، وعدم قدرة زميله نوريس على تحقيق نتيجة أفضل من المركز السادس الذي يمنح وفق نظام النقاط ثماني نقاط فقط، وتحمل تجارب اليوم (التي تستهل في الواحدة والنصف ظهراً، فيما تقام الثانية في الخامسة عصراً)، أهمية كبرى لفرق البطولة، خصوصاً للسائقين الثلاثة المنافسين على لقب بطولة العالم، في إيجاد معايير الضبط المثالية لخوض تحدي التجارب التأهيلية ليوم غدٍ السبت، بجانب اختبار معايير ضبط السباق، وبالتالي تعزيز حظوظهم في القدرة على المنافسة لحسم لقب بطل العالم.

16 احتمالاً تمنح السائقين الثلاثة لقب بطولة العالم في أبوظبي

ترصد «الإمارات اليوم» الاحتمالات الـ16 للسائقين الثلاثة المنافسين على لقب بطولة العالم، وفقاً للمراكز المحتملة التي سينهون بها السباق، والاستفادة من النقاط الممنوحة لكل مركز، بدءاً من الأول (25 نقطة)، والتدرج بالنقاط حتى المركز الـ10 (نقطة واحدة)، وفق الآتي:

