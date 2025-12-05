1.84 مليون درهم جوائز الأمسية الثالثة في «كرنفال سباقات دبي»

يستضيف مضمار ميدان العالمي، اليوم، الأمسية الثالثة من الموسم الجديد لـ«كرنفال سباقات دبي»، وتتضمن ثمانية أشواط، تقام جميعها على المسارات الرملية، وترعاها «الطاير للسيارات»، بإجمالي جوائز تبلغ 1.84 مليون درهم، وينافس على لقبها 92 من خيرة الجياد المحلية والدولية، وتستهل الأمسية في الخامسة والنصف عصراً، بانطلاق الشوط الافتتاحي «لينكولن أفياتور» الممتد لمسافة 1200 متر، ويقام ضمن الفئة المشروطة، بجوائز تبلغ 210 آلاف درهم، واستقطب 10 من خيرة الجياد.

وتواصل الإثارة طريقها نحو الشوط السادس والرئيس للأمسية، بانطلاق بطولة «القرهود سبرينت» المصنفة ضمن فئة «القوائم» بجوائز تبلغ نصف مليون درهم، والمخصصة لخيول عمر الثلاث سنوات فما فوق، وينافس على لقبها سبعة من أقوى خيول السرعة، يبرز منها بطل سباق «غولدن شاهين» في أمسية كأس دبي العالمي أبريل الماضي، الجواد «دارك سيفرون» بإشراف المدرب أحمد بن حرمش، الطامح إلى انتصاره الثاني على التوالي في موسمه الحالي بعدما تُوِّج، في نوفمبر الماضي، على المضمار ذاته والمسافة بلقب سباق «طيران الإمارات» للفئة المشروطة في افتتاح موسم «كرنفال سباقات دبي».

ويدخل دائرة المنافسة على لقب الشوط الرئيس، الجواد «النصيب» لمحمد عبدالله، وإشراف المدرب مصبح المهيري، في ظهور أول للجواد البالغ من العمر أربع سنوات، بعد أن اختتم موسمه الماضي بانتصار مستحق على مضمار جبل علي في سباق أقيم على مسافة 1200 متر رملي.