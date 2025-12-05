«كلاسيكو» و«ديربي» يُشعلان نصف نهائي كأس المحترفين

تتركز الأنظار، اليوم، على مواجهتين من العيار الثقيل في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، إذ يتجدّد الصراع بين أربعة من أبرز أندية الدولة في واحدة من أقوى مراحل البطولة، حيث يشهد الدور نصف النهائي صدامين يحملان القوة والإثارة، فالنصر يستضيف العين في «كلاسيكو» لطالما ارتبط بالمنافسة والندية العالية، بينما يحتضن استاد محمد بن زايد قمة العاصمة بين الجزيرة والوحدة، في مواجهة تحمل تاريخاً طويلاً من الصراع بين الناديين، وتأتي مباراتا نصف النهائي بعد ربع نهائي مثير شهد تأهل النصر على حساب شباب الأهلي بفوز مهم بركلات الترجيح بعدما حسم تعادل الفريقين في مجموع المباراتين، بينما عبر العين بعد تفوق كبير على الشارقة 7-1 في مجموع المباراتين، في حين واصل الجزيرة حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الوصل 2-1، بعد التعادل في ذهاباً، والتحق به الوحدة عقب انتصار مهم على خورفكان. وتكتسب مواجهتا اليوم أهمية مضاعفة باعتبارهما ذهاب الدور نصف النهائي، إذ يسعى كل فريق إلى تحقيق أفضلية مبكرة قبل الحسم في الإياب الأسبوع المقبل، في سباق شرس نحو بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

صراع الكبار

ويستضيف فريق النصر نظيره العين على استاد آل مكتوم في مباراة تُمثّل اختباراً حقيقياً لطموح الفريقين. «العميد» يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق انتصاراً مهماً في ربع النهائي على شباب الأهلي، ويُعوّل على الدعم الجماهيري لحسم نتيجة الذهاب.

من جانبه، يعيش العين حالة فنية مميزة بعد رباعيته في مرمى الشارقة، ويأمل استثمار استقراره الفني وقدراته الهجومية للعودة بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب على أرضه.

«ديربي أبوظبي»

وفي العاصمة أبوظبي يبدو المشهد أكثر سخونة، مع مواجهة الجزيرة، حامل اللقب، أمام الوحدة، في «ديربي» تتجدّد فيه الحسابات كل موسم، فالجزيرة مصمم على مواصلة حملة الحفاظ على لقبه بعد تفوقه في ربع النهائي على الوصل، بينما يدخل الوحدة المواجهة بطموحات كبيرة ورغبة في الوصول إلى النهائي للمنافسة على اللقب.

وتحمل المباراة طابعاً تنافسياً خاصاً، لأنها تأتي في مرحلة حاسمة ووسط تقارب فني كبير بين الطرفين.