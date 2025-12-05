نعمت عباس: المقبالي نجم الحراسة في الجولة الأولى لكأس العرب

وصف خبير حراس المرمى والمدرب في نادي رأس الخيمة، العراقي نعمت عباس، حارس مرمى الأبيض الإماراتي، حمد المقبالي، بأنه نجم الجولة الأولى لبطولة كأس العرب المقامة حالياً في دولة قطر، على الرغم من خسارة المنتخب الوطني مباراته الافتتاحية أمام نظيره الأردني، وذلك بعد أن خاض المباراة في ظروف صعبة أبرزها اللعب بـ10 لاعبين، وقوة هجوم منتخب الأردن، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن المقبالي يتقاسم الأفضلية مع حارس مرمى فلسطين، رامي حمادة، بشكل بارز، مع وجود حراس مميزين أسهموا في فوز فرقهم، ولكنهم فنياً أقل عطاء من المقبالي وحمادة، ومنهم حارس مرمى منتخب سورية شاهر الشاكر، وحارس الأردن يزيد أبوليلى، ولكن وفقاً للظروف الصعبة في مباراتي الإمارات مع الأردن (1-2) وفلسطين مع قطر (1-0) فإن المقبالي وحمادة يعتبران الأفضل في الجولة الأولى»، وأضاف: «المقبالي لا يتحمل مسؤولية هدفَي الأردن، وإنما خط الدفاع الذي سمح لمهاجمي المنتخب الأردني بالوصول إلى منطقة الست ياردات والحصول على ضربة جزاء، وأيضاً تسجيل الهدف الثاني»، مؤكداً أن «مواصلة المقبالي لتميزه يمكن أن تسهم في إعادة الحظوظ للأبيض في مباراتي مصر والكويت»، مشيراً إلى أنه «كان في قمة الهدوء، ومميزاً في التصدي بقدميه، إضافة إلى قدرته العالية على التواصل مع باقي أفراد الفريق، رغم حساسية خوضه أول مباراة رسمية مع المنتخب الأول».

وأوضح: «استناداً إلى عدد التصديات لكل حارس ودوره في التأثير المباشر في النتيجة، فإن حارس سورية شاهر الشاكر كان فاعلاً في فوز منتخب سورية على تونس، وحارس الأردن يزيد أبوليلى، الذي بدوره تصدى لكرات محققة خصوصاً مطلع الشوط الثاني، إضافة إلى الحارس الفلسطيني رامي حمادة في لقاء قطر».