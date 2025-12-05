بانزا: التفاصيل الصغيرة حاسمة في قمة الجزيرة والوحدة

أكد لاعب الجزيرة، الكونغولي سيمون بانزا، أن مواجهة الوحدة، في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، تُمثّل تحدياً صعباً للغاية، ليس فقط لأنها مباراة «ديربي» تجمع بين فريقين كبيرين، بل أيضاً لما تحمله من حساسية وتنافس تاريخي بين الناديين.

وقال بانزا لـ«الإمارات اليوم» إن هذه المباراة تحتاج إلى تركيز كامل منذ البداية، مشدداً على أن التفاصيل الصغيرة ستكون حاسمة في تحديد مصير اللقاء، وأن الفريق مدرك تماماً لأهمية المرحلة، وأن كل لاعب عليه أن يكون في أفضل حالاته البدنية والذهنية.

وأضاف: «نحن نعمل على التركيز الكامل منذ الدقيقة الأولى، حيث إن هذه المباراة مهمة جداً بالنسبة لنا، ونحن ندرك أن الفوز فيها سيُمثّل خطوة حاسمة نحو بلوغ النهائي الذي نحلم به منذ بداية الموسم».

وتابع: «هناك بعض الشكوك حول مشاركتي بسبب الإصابة التي أعانيها، وسأخضع لتقييم طبي دقيق لتحديد جاهزيتي والفترة التي سأحتاج إليها قبل العودة إلى الملعب، وأتمنى أن تكون الأمور إيجابية وأن أتمكن من مساعدة الفريق في هذه المباراة المهمة، إذ إن الهدف الأساسي الآن هو تجهيز الفريق بالكامل للمواجهة دون المخاطرة، وإذا لم أكن في أفضل حالاتي فسأحترم توجيهات الجهاز الطبي».

وواصل: «تساعدنا روح الفريق وتجاربنا السابقة في المباريات الصعبة على التعامل مع الضغط، ونحن مدركون تماماً أن نصف النهائي لا يقبل أي خطأ، وأن الانضباط التكتيكي والعمل الجماعي سيكونان مفتاح النجاح، ولاشك في أن الفوز على الوحدة سيكون خطوة كبيرة نحو تحقيق حلم الوصول إلى النهائي، والفريق جاهز للعمل على كل تفاصيل المباراة الصغيرة التي يمكن أن تصنع الفارق».

وأردف: «أداء الفريق في المباريات الماضية يعكس تطوراً واضحاً على المستويين الفني والذهني، سواء في المباراة السابقة أمام العين في الدوري أو مواجهة الوصل في دور الثمانية، حيث أرى أن الفريق أصبح يظهر أكثر اتزاناً وقدرة على التحكم في إيقاع المباراة، كما أن انسجام اللاعبين مع متطلبات الجهاز الفني أصبح أفضل بشكل ملحوظ، وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، والفريق يركز في كل مباراة على حدة».

أما بالنسبة إلى مباراة الجزيرة ضد الوصل في دور الثمانية، فقال: «كانت مواجهة صعبة للغاية أمام خصم منظم وقوي يمتلك إمكانات كبيرة، وانتهت المباراة بفوزنا في الوقت القاتل بعد روح قتالية عالية من جميع اللاعبين، إذ إن هذه اللحظات الحاسمة أظهرت معدن الفريق وقدرته على التعامل مع الضغوط الكبيرة».

وزاد: «الفوز على الوصل شكّل دفعة معنوية قبل مواجهة الوحدة، ونحن نأخذ الأمور على محمل الجد، ونستعد بكامل الجدية لمباراة الديربي، وجميع اللاعبين ملتزمون بخطة الجهاز الفني».

وشدد على أهمية التركيز في مباراتي الذهاب والإياب، وقال: «الجانب النفسي يلعب دوراً حاسماً في حسم مباريات الديربي، والفريق يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الضغط، نحن متحمسون لخوض نصف النهائي الذي يقام من مباراتين».

واختتم بانزا تصريحاته بالحديث عن تأقلمه مع الجزيرة بعد مرور ثلاثة أشهر على انضمامه إلى الفريق، وقال: «أشعر بالراحة والاندماج التام مع الفريق منذ انضمامي للجزيرة، والأجواء المحيطة بالفريق تساعدني على التركيز والاستمتاع باللعب، ولكن الإصابة التي تعرضت لها تتطلب حالياً تقييماً دقيقاً قبل اتخاذ قرار المشاركة، ولن أخاطر إذا لم أكن في أفضل حالاتي، سأمنح نفسي الوقت الكافي للراحة والتعافي، مع الثقة بأن الجهاز الطبي سيُقرّر الأنسب لي وللفريق».

