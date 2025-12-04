حجم مشاركة غير مسبوق في بطولة أبوظبي الدولية للسباحة

أكد نادي أبوظبي للرياضات المائية غلق باب التسجيل في بطولة أبوظبي الدولية للسباحة 2025، التي تُقام خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري في مسبح المجمع الرياضي بمدينة محمد بن زايد، وذلك بعد وصول عدد المشاركين إلى رقم قياسي غير مسبوق تجاوز الـ 1000 سباح وسباحة.

وتقام البطولة بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات المائية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات المائية ومجلس أبوظبي الرياضي.

وأوضح النادي أن النسخة الحالية تشهد إقبالاً كبيراً من السباحين، حيث تجاوز عدد المسجلين 1000 سباح وسباحة يمثلون أكثر من 60 نادياً وأكاديمية من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى مشاركة رياضيين من 100 جنسية مختلفة، ما يجعل الحدث واحداً من أكبر البطولات الدولية للسباحة على مستوى المنطقة.

كما تستقطب البطولة مشاركة واسعة من دول بارزة في عالم السباحة، من بينها: أستراليا، سنغافورة، كازاخستان، أوزبكستان، الكويت، قطر، لبنان، مصر، قيرغيزستان، مدغشقر، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، مما يعزز الطابع العالمي للبطولة ويرفع مستوى التنافس والإثارة في مختلف السباقات.

وأشار نادي أبوظبي للرياضات المائية إلى أن النسخة الحالية ستقام وفق أعلى المعايير الدولية، مع توفير بيئة مثالية للمنتخبات والفرق المشاركة، بما يعكس مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لاستضافة البطولات الرياضية العالمية.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية وسباقات مثيرة عبر مختلف الفئات العمرية والمستويات، وسط حضور جماهيري واسع واهتمام كبير من محبي رياضة السباحة، في حدث أصبح من أهم الفعاليات السنوية التي تسهم في تطوير الرياضات المائية في دولة الإمارات وتعزيز حضورها العالمي.