الوصل بطل «العمومي» في كأس الإمارات للمياه المفتوحة

توج نادي الوصل بلقب الترتيب العام لفئة العمومي في بطولة كأس الاتحاد للمياه المفتوحة للناشئين والعمومي، التي أقيمت في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بعدما تصدر جدول النقاط برصيد 102 نقطة، وجاء نادي الفجيرة في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ثم نادي أبوظبي للرياضات المائية ثالثاً بـ40 نقطة.

وشهدت البطولة التي أقيمت وسط مشاركة واسعة من الأندية والسباحين، تألقاً لافتاً في مختلف الفئات العمرية، ففي فئة العمومي، خطف السباح عمر أحمد خضر من نادي الوصل الأضواء بعد تتويجه بلقب أفضل سبّاح في الفئة، عقب أداء استثنائي قدمه على مدار السباق.

وفي الفئات السنية، واصل نادي الفجيرة حضوره القوي، حيث تُوج السباح عمر محمد أبوزيد بلقب أفضل سبّاح لمرحلة 14 سنة، فيما حصل زميله محمد علي اليماحي على لقب أفضل سباح لمرحلة 15–16 سنة بعد منافسة شديدة شهدتها هذه الفئة.

وعلى صعيد الترتيب العام لمرحلة 14 سنة للناشئين، جاء نادي الفجيرة في المركز الأول، وحل نادي الوصل ثانياً، ثم نادي أبوظبي للرياضات المائية ثالثاً. وفي مرحلة 16 سنة، حقق نادي الوصل صدارة قوية برصيد 76 نقطة، تبعه نادي نادي أبوظبي للرياضات المائية بـ66 نقطة، ثم الفجيرة ثالثاً بـ65 نقطة.

وفي منافسات الناشئين بإعلان الترتيب العام الذي تصدره نادي الوصل برصيد 150 نقطة، تلاه الفجيرة ثانياً بـ147 نقطة، ثم نادي أبوظبي للرياضات المائية في المركز الثالث بـ94 نقطة، في منافسات عكست مستوى متقدماً من التطور والإعداد في الأندية المشاركة.

وشهدت البطولة أيضاً تكريم الكفاءات الفنية، حيث حصل كابتن مبارك الماس على لقب أفضل مدرب لمرحلة الناشئين تقديراً لجهوده في تطوير المواهب، بينما نال كابتن مروان الحتاوي لقب أفضل مدرب لفئة العمومي بعد بصمته الواضحة على نتائج فريقه.