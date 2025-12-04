لاعب ووالده يصعدان منصة التتويج في بطولة عيد الاتحاد الـ54 للشطرنج السريع

اختتمت بطولة عيد الاتحاد الـ54 للشطرنج السريع التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة الثلاثاء بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة من 29 دولة، تصدّرهم سبعة من الأساتذة الكبار في الشطرنج، بالإضافة إلى ثمانية من الأساتذة الدوليين واللاعبين أصحاب الألقاب والمصنفين.

وفاز الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي بكأس البطولة، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الأمريكي أستاذ الاتحاد الدولي إدوارد أكوبيان الذي بدوره سجل حضوراً لافتاً بحلوله ثانياً في الترتيب العام، بينما جاء والده الأستاذ الدولي الكبير فلاديمير أكوبيان في المركز الثالث، الذي تعادل مع الفائز بالمركز الرابع الأستاذ الدولي الكبير البلغاري أركادي ناديتش.

وجاء في المركز الخامس الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر دارمنيج، وحلّ سادساً الإيراني الأستاذ الدولي الكبير بوريا دارني، فيما فاز اللاعب الهندي كافيرناش سريفاستيفا بالجائزة الخاصة لأفضل لاعب فئة تحت تصنيف 2000.

يذكر أن البطولة أُقيمت على مدار يومين وفق النظام السويسري من 9 جولات، وترأس جهاز التحكيم الحكم الدولي الإماراتي مهدي عبد الرحيم، وعاونه في جهاز التحكيم الحكام الدوليون الإماراتيون ماجد العبدولي وعبد الله علي حاجي، والدولي اليمني جمال قاسم، بالإضافة إلى المساعدين حكم الاتحاد الدولي الإماراتي نواف المنصوري وحامد أحمد.