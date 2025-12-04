شراكة بين نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وشينزن الصيني

وقّع نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية اتفاقية تعاون مشترك مع نادي شينزن بينغ تشينغ الصيني، أحد أبرز الأندية المختصة في الألعاب الذهنية على مستوى القارة الآسيوية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الشراكات الاستراتيجية التي يبرمها النادي مع مؤسسات رياضية وثقافية حول العالم لتعزيز حضوره الدولي.

ووقّع الاتفاقية من جانب نادي العين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي هشام الطاهر، فيما مثّل الجانب الصيني السيد كاو يانغ، الرئيس التنفيذي لنادي شينزن، الذي يعد من أكبر أندية الألعاب الذهنية في الصين ويضم أكثر من 300 ألف لاعب ولاعبة.

وقال نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في بيان صحافي اليوم الخميس إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، ودعم تطوير المواهب الناشئة في البلدين، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات الابتكار الرياضي، واستضافة بطولات دولية في الشطرنج والألعاب الذهنية.

وكشف الجانبان عن إدراج الاتفاقية ضمن مبادرة "غلوبال موف" الهادفة إلى توسيع نطاق الفعاليات العالمية للألعاب الذهنية، إذ سيتم تنظيم "مهرجان العين أوفرسيز الدولي للشطرنج – الصين" الصيف المقبل في مدينة شينزن، ليكون أول حدث دولي يقام خارج دولة الإمارات بتنظيم مشترك بين الناديين.

وأكد البيان أن الاتفاقية تمثل امتداداً لجهود النادي في بناء شبكة علاقات دولية قوية واستقطاب التجارب الرائدة، بما يدعم خططه للريادة العالمية في قطاع الألعاب الذهنية، ويعزّز مكانة إمارة العين كمركز متقدم لهذه الرياضات.

وستفتح هذه الشراكة آفاقاً أوسع أمام اللاعبين والمدربين والإداريين في الجانبين، من خلال برامج تبادل الخبرات، والمعسكرات التدريبية، والفعاليات المشتركة التي تجمع المواهب الإماراتية والصينية، بما يسهم في رفع مستوى التنافس وتطوير مستوياتهم الفنية.