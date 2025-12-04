رغم تجاوزها 41 سنة.. زفوناريفا تبلغ ربع نهائي بطولة تحدي الحبتور للتنس

واصلت الروسية المخضرمة فيرا زفوناريفا، المصنفة الثانية عالمياً سابقاً والبالغة من العمر 41 عاماً، كتابة فصل جديد من مسيرتها المضيئة، بعدما خطفت الأنظار في النسخة الـ28 من بطولة تحدي الحبتور الدولية للتنس.

ورغم كونها أكبر لاعبة في البطولة وعودتها حديثاً بعد غياب طويل دام أكثر من عام بسبب جراحة في الكتف، قدّمت زفوناريفا أداءً مبهراً أمام البطلة التشيكية تريزا مارتينكوفا، وتغلّبت بنتيجة 6-1 و6-2، لتبلغ ربع النهائي مستفيدةً من الدعوة الممنوحة لها للمشاركة.

وتتطلع زفوناريفا، التي تمتلك سجلاً حافلاً يشمل 12 لقباً في بطولات رابطة المحترفات ونجاحات عديدة في الزوجي، إلى كتابة فصل جديد في مسيرتها عبر مواصلة مشوارها في دور الثمانية، مؤكدة أنها ستقاتل على كل نقطة كما فعلت طوال مسيرتها.

وقالت زفوناريفا لـ"الإمارات اليوم" إن اللقاء لم يكن سهلاً كما توحي النتيجة، مؤكدة أنها اعتمدت على خبرتها وإصرارها في المواقف الصعبة، وأنها عازمة على مواصلة القتال في كل مباراة خلال مشوارها في البطولة، وصولاً إلى المباراة النهائية والفوز باللقب.

وفي بقية نتائج الدور الثاني، تأهلت كل من الروسية بولينا ياتسينكو بعد انسحاب منافستها التشيكية فالدمنوفا للإصابة، والهولندية أرانتشا روس بفوز كبير على مواطنتها أريان هارتونو 6-1 و6-2، والصينية شينيو غاو التي تغلبت على البولندية إيلينا بريدانكينا 7-6 و6-2.

كما شهدت منافسات البطولة خروج الزوجي المصنف الأول، والمكوّن من الفرنسية كريستينا وزميلتها داليلا ياكوبفيتش، على يد الزوجي المكوّن من البريطانية هاريت دارت والأسترالية أرينا رودينوفا بمجموعتين دون رد، وبنتيجة 7-6 و6-2.

من جانبه، أعرب رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، الجهة المنظمة للبطولة، خلف الحبتور، عن فخره الكبير بحصول البطولة على تقدير الاتحاد الدولي للتنس، مشيداً بتميز التنظيم الذي رسّخ مكانة البطولة كأحد أبرز الأحداث في المنطقة.

وقال الحبتور في تصريحات صحافية إن «هذا الاعتراف الدولي يُعد ثمرة 27 عاماً من العمل الدؤوب والتفاني، موجهاً شكره إلى فريق العمل الذي وصفه بأنه قدّم نموذجاً يُحتذى به في الاحترافية والالتزام».

وأضاف: «العمل الجاد يجعلنا قادرين على تجاوز كل التحديات. هذا التقدير وسام على صدور الجميع، ودافع لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد لنعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات».