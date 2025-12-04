طرد مبكر وأخطاء قاتلة يكلفان «الأبيض» الخسارة أمام «النشامى»

بدأ منتخب الإمارات مشواره في بطولة كأس العرب بخسارة مؤلمة أمام نظيره الأردني 1-2، بعد مواجهة جرت، أمس، على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وكانت مليئة بالبطاقات والأخطاء الفردية.

ولم تمضِ سوى 20 دقيقة على انطلاق المباراة حتى تكشفت أخطاء «الأبيض»، عندما ارتكب الظهير الأيمن خالد الظنحاني خطأ فادحاً داخل منطقة الجزاء، عرقل على إثره المهاجم الأردني، علي علوان، ليحتسب الحكم العُماني، أحمد الكاف، ركلة جزاء ويُشهر البطاقة الحمراء المباشرة للظنحاني.

ونجح علي علون في تسجيل ركلة الجزاء ليتقدم منتخب الأردن بالهدف الأول.

ويأتي هذا الخطأ في وقت كان الظنحاني قد خرج سابقاً من حسابات المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، منذ مباراة أوزبكستان في تصفيات كأس العالم، بعد أن فضل عليه كلاً من ميلوني وعلاء الدين زهير، ليشغلا بالتناوب مركز الظهير الأيمن خلال تصفيات كأس العالم 2026، قبل أن يعود ويحصل على فرصته في مباراة أمس.

من جانبه، أيد خبير التحكيم المصري، جمال الغندور، صحة قرار الحكم العُماني أحمد الكاف، باحتساب ضربة جزاء وطرد خالد الظنحاني، معتبراً في تصريحات تلفزيونية أن المهاجم الأردني كان في وضعية انفراد صريح بالمرمى، وإعاقته من جانب اللاعب الإماراتي تستوجب بطاقة حمراء مباشرة.

ووجّه النقص العددي ضربة قاصمة لـ«الأبيض»، الذي دخل المباراة بأفضلية واضحة، وكاد خيمينيز يُسجل من تسديدة مباغتة من خارج الصندوق مرت بجوار القائم، قبل أن يتأثر أداء «الأبيض» بسبب النقص العددي، فغابت الخطورة عن مرمى المنتخب الأردني، واتسمت في بعضها بالفردية، من دون أن يتعرض الحارس، يزيد أبوليلى، لأي تهديد يُذكر.

واستمرت الأخطاء الفردية من جانب لاعبي الأبيض حينما وقع الحارس، حمد المقبالي، في المحظور وعرقل علي علوان، لتتدخل تقنية الفيديو وتستدعي الحكم، أحمد الكاف، الذي احتسب اللعبة ضربة جزاء، تصدى لها ببراعة حمد المقبالي.

وخاض المقبالي مباراته الدولية الأولى بقميص المنتخب الوطني، بعد أن شارك لمدة 10 دقائق فقط في لقاء سورية الودي بديلاً للحارس علي خصيف، ليجد نفسه في اختبار صعب في أول ظهور حقيقي بقميص المنتخب بعد الإصابة التي أبعدت الحارس، خالد عيسى، عن الوجود في كأس العرب.

وتحوّل أداء «الأبيض» كلياً في الشوط الثاني، إذ ظهر بشكل أكثر جرأة وتنظيماً، وقاد المهاجم برونو دي أوليفيرا المحاولات الهجومية، وتمكن من إدراك التعادل عبر تسديدة متقنة وضعها في الزاوية نفسها التي يتمركز فيها الحارس الأردني يزيد أبوليلى.

وكاد اللاعب ذاته يُسجل من مناسبة ثانية بعد كرة تلقاها داخل الصندوق، إلا أن الحارس الأردني تدخل وأبعد الكرة إلى ركنية.

وفي خضم أفضلية كانت واضحة للمنتخب الإماراتي، ارتكب اللاعب كوامي خطأ جديداً بفشله في إبعاد الكرة من أمام يزن النعيمات، الذي أعاد بدوره التقدم للنشامى «63».

وحاول «الأبيض»، في الدقائق المتبقية من زمن المباراة، إدراك التعادل لكنه لم يتمكن من تحقيق مبتغاه لتنتهي المباراة بفوز منتخب الأردن 2-1 وتصدره للمجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، فيما بقي «الأبيض» في المركز الأخير من دون نقاط خلف منتخبَي مصر والكويت اللذين يملك كل منهما نقطة واحدة.