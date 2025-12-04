خيمينيز: خسرنا بـ «أخطاء ساذجة»  

قال لاعب خط وسط المنتخب الوطني، نيكولاس خيمينيز، إن «الأبيض» خسر مباراة الأردن بسبب أخطاء ساذجة حدثت في الشوطين، وأكد أن «مثل هذه المواجهات لا تحتمل أن نغفل دقيقة واحدة».

وأضاف اللاعب في تصريحات صحافية: «كان من المهم أن ندخل لقاء الأردن من دون أخطاء لتحقيق نتيجة تضمن لنا مواصلة مشوار مرحلة المجموعات من دون صعوبات، لكن للأسف الأمور لم تسر كما كنا نأمل»، وأضاف: «لقد أصبح الوضع الآن صعباً، لكنه ليس مستحيلاً، يجب أن نخوض المباراتين المقبلتين أمام مصر والكويت من أجل الفوز، والأهم ألا نكرر الأخطاء». وخسر «الأبيض» أمام الأردن، أمس، بنتيجة 1-2 في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العرب.