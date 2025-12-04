ختام كأس رئيس الدولة للجوجيتسو ينطلق السبت

تنطلق، بعد غد، منافسات الجولة الختامية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط مشاركة أبرز لاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، وترقُّب كبير من الجماهير ومحبي اللعبة، ومن المقرر أن تشهد البطولة نزالات قوية لفئة فوق 18 عاماً، حيث يدخل اللاعبون الجولة الختامية بطموح كبير لحصد النقاط الحاسمة وزيادة فرص أنديتهم في المنافسة على اللقب، بعد الأداء المميز الذي قدّموه خلال الجولتين الأولى والثانية، على أن يُخصص يوم الأحد للنزالات الختامية التي تجمع نخبة الأندية المتأهلة إلى نصف النهائي والنهائي.

وقال نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد سالم الظاهري: «تحظى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو بمكانة مميزة لدى لاعبي الأندية والأكاديميات، إذ تُعد من أهم محطات الموسم وأكثرها تنافسية، وتمثل الجولة الختامية فرصة مثالية أمام اللاعبين لإبراز ما اكتسبوه من تطور على مدار الجولات السابقة، وإثبات جاهزيتهم في واحدة من أقوى البطولات المحلية»، وتدخل الأندية الجولة الختامية بحظوظ قوية، حيث يواصل نادي الوحدة المحافظة على موقعه في الصدارة، فيما يمتلك ناديا بني ياس والعين فرصاً كبيرة للمنافسة على اللقب.